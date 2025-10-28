Australia vs India T20I Stats: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, T20I Series 2025: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) खेली जानी हैं. दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी 29 अक्टूबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कैनबरा (Canberra) के मनुका ओवल स्टेडियम (Manuka Oval) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे से खेला जाएगा. हाल ही में टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज समाप्त हो गई है. ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से वनडे सीरीज अपने नाम कर ली. टीम इंडिया अब ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे के बाद अब टी20 सीरीज खेलेगी. ये पांच मैचों की सीरीज 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक चलेगी. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) कर रहे हैं.

इस टी20 सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई सूर्यकुमार यादव करेंगे. वनडे कप्तान शुभमन गिल टी20 सीरीज में टीम इंडिया के उपकप्तान होंगे. चोट की वजह से इन दिनों मैदान से बाहर चल रहे हार्दिक पांड्या को छोड़कर एशिया कप 2025 में खेलने वाले बाकी सभी खिलाड़ी टी20 टीम का हिस्सा हैं.

हार्दिक पांड्या की जगह चयनकर्ताओं ने 4 अक्टूबर को नितीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर को टीम में चुना. हालांकि, नितीश कुमार रेड्डी को एडिलेड में दूसरे वनडे के दौरान लगी बायीं कोहनी की चोट के कारण सीरीज के पहले मैच से बाहर रहने की संभावना है. दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर मार्श की अगुवाई में खेलेगा. ऑस्ट्रेलिया की टीम में ट्रैविस हेड, टिम डेविड, जोश इंग्लिस, मार्कस स्टोइनिस, एडम ज़म्पा, नाथन एलिस और जेवियर बार्टलेट जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. वनडे सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे जोश हेज़लवुड पहले दो टी20 मैच खेलेंगे और ग्लेन मैक्सवेल आखिरी तीन मैचों में चयन के लिए उपलब्ध हैं.

इस सीरीज के लिए टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव और बाकी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं. टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज में पांच मैच खेले जाएंगे, जिसकी शुरुआत 29 अक्टूबर को कैनबरा में होने वाले पहले मैच से होगी. इस सीरीज का आखिरी मुकाबला 8 नवंबर को ब्रिसबेन में खेला जाएगा. टी20 मैचों की शुरुआत भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजकर 45 मिनट पर होगी.

टीम इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs AUS T20I Head To Head)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अब तक कुल 32 वनडे मैच खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने 20 मुकाबले जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम को महज 11 मैचों में जीत नसीब हुई है. वहीं, एक मैच बेनतीजा रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया सरजमीं पर भी टीम इंडिया ने दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए 12 टी20 मैचों में से 7 जीते हैं. बतौर कप्तान टीम इंडिया के एमएस धोनी ने 13 टी20 इंटरनेशनल मैचों में से नौ जीते हैं. टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 24 जून 2024 को ग्रोस आइलेट में खेले गए आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच में टीम इंडिया ने 205 रनों के कुल स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव करते हुए 24 रनों से जीत हासिल की थी.

सबसे ज्यादा मुकाबले जीते: टीम इंडिया (32 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 20 जीत).

उच्चतम स्कोर: 26 नवंबर 2023 को तिरुवनंतपुरम में टीम इंडिया द्वारा 20 ओवरों में 235/4 रन.

न्यूनतम स्कोर: 1 फरवरी 2008 को मेलबर्न में टीम इंडिया द्वारा 17.3 ओवरों में 74/10 रन.

सबसे बड़ी जीत (रनों के अंतर से): टीम इंडिया ने 30 मार्च 2014 को मीरपुर में ऑस्ट्रेलिया को 73 रनों से हराया.

सबसे बड़ी जीत (विकेटों के अंतर से): ऑस्ट्रेलिया ने 28 सितंबर 2012 को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में टीम इंडिया को 9 विकेट (141 रनों के लक्ष्य) से हराया.

सबसे छोटी जीत (रनों के अंतर से): ऑस्ट्रेलिया ने 21 नवंबर 2018 को ब्रिस्बेन में टीम इंडिया को 4 रनों से हराया.

सबसे छोटी जीत (विकेटों के अंतर से): टीम इंडिया ने 23 नवंबर 2023 को विशाखापत्तनम में ऑस्ट्रेलिया को 2 विकेट से हराया.

सबसे ज़्यादा रन: टीम इंडिया के विराट कोहली द्वारा 23 मैचों में 794 रन.

उच्चतम स्कोर: ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन द्वारा 31 जनवरी 2016 को सिडनी में 71 गेंदों में नाबाद 121 रन.

उच्चतम औसत (न्यूनतम 5 पारियां): टीम इंडिया के हार्दिक पांड्या द्वारा 58.75 (14 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 235 रन).

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.