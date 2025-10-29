Australia vs India 1st T20I Match 2025 Live Toss And Scorecard: पहले टी20 में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 1st T20I Match 2025 Live Toss And Scorecard Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का पहला मुकाबला आज यानी 29 अक्टूबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कैनबरा (Canberra) के मनुका ओवल स्टेडियम (Manuka Oval) में खेला जा रहा हैं. हाल ही में टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज समाप्त हो गई है. ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से वनडे सीरीज अपने नाम कर ली. टीम इंडिया अब ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे के बाद अब टी20 सीरीज खेलेगी. ये पांच मैचों की सीरीज 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक चलेगी. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) कर रहे हैं. इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमों इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? कैनबरा में टीम इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला (IND vs AUS 1st T20I Match Live Toss Update)

India vs Australia Live Score Updates of 1st T20I 2025: Mitchell Marsh Wins Toss, Opts to Bowl First#INDvAUS #AUSvIND #India #Australia https://t.co/ECMGgeBUg3 — LatestLY (@latestly) October 29, 2025

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (Australia vs India 1st T20I Playing XI)

ऑस्ट्रेलिया (Australia 1st T20I Playing XI): मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिशेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, जोश फिलिप, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुह्नमैन, जोश हेज़लवुड.

टीम इंडिया (India 1st T20I Playing XI): अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Australia National Cricket Team vs Indian National Cricket Team Match Scorecard)

इस टी20 सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई सूर्यकुमार यादव कर रहे हैं. वनडे कप्तान शुभमन गिल टी20 सीरीज में टीम इंडिया के उपकप्तान की भूमिका निभा रहे हैं. दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर मार्श की अगुवाई में खेलेगा. ऑस्ट्रेलिया की टीम में ट्रैविस हेड, टिम डेविड, जोश इंग्लिस, मार्कस स्टोइनिस, एडम ज़म्पा, नाथन एलिस और जेवियर बार्टलेट जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. वनडे सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे जोश हेज़लवुड पहले दो टी20 मैच खेलेंगे और ग्लेन मैक्सवेल आखिरी तीन मैचों में चयन के लिए उपलब्ध हैं.

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अब तक कुल 32 वनडे मैच खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने 20 मुकाबले जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम को महज 11 मैचों में जीत नसीब हुई है. वहीं, एक मैच बेनतीजा रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया सरजमीं पर भी टीम इंडिया ने दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए 12 टी20 मैचों में से 7 जीते हैं.

बतौर कप्तान टीम इंडिया के एमएस धोनी ने 13 टी20 इंटरनेशनल मैचों में से नौ जीते हैं. टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 24 जून 2024 को ग्रोस आइलेट में खेले गए आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच में टीम इंडिया ने 205 रनों के कुल स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव करते हुए 24 रनों से जीत हासिल की थी.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.