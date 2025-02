Australia vs England, Champions Trophy 2025 4th Match Scorecard: रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 352 रनों का टारगेट, बेन डकेट ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली इनिंग का स्कोरकार्ड

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team, Champions Trophy 2025 4th Match Scorecard: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का चौथा मुकाबला आज यानी 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. यह ग्रुप बी का दूसरा मुकाबला हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफ़ी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों का चैंपियंस ट्रॉफी में यह पहला मैच हैं. इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई स्टीव स्मिथ (Steven Smith) कर रहे हैं. जबकि, इंग्लैंड की कमान जोस बटलर (Jos Buttler) के कंधों पर हैं. AUS vs ENG, ICC Champions Trophy 2025 Live Toss & Scorecard: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत कर किया गेंदबाजी का फैसला, इंग्लैंड पहले करेगी बल्लेबाजी, यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड:

Ben Duckett’s sensational 165 powers England to a mammoth 351/8 in Lahore 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏟️

Can Australia chase it down and end their 16-year drought of winning a Champions Trophy game? 🤔🔥#AUSvENG #ODIs #BenDuckett #Sportskeeda pic.twitter.com/ptxM7WjDp2

— Sportskeeda (@Sportskeeda) February 22, 2025