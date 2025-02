AUS vs ENG, ICC Champions Trophy 2025 Live Toss & Scorecard: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत कर किया गेंदबाजी का फैसला, इंग्लैंड पहले करेगी बल्लेबाजी, यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(Champions Trophy) 2025 का चौथा मुकाबला 22 फरवरी(शनिवार) को लाहौर (Lahore) के गद्दाफ़ी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं, जिसके वजह से इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करेगी, टॉस जीतकर स्मिथ ने कहा, हम गेंदबाजी करेंगे. यह काफी अच्छी पिच है. जब हम अभ्यास कर रहे थे तो थोड़ी ओस थी. ऊपर से थोड़ी स्विंग है, हम इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे. अलेक्स कैरी शानदार बल्लेबाजी कर रहा है. यह भी पढ़ें: इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्राफी मैच के मिनी बैटल्स से तय होगी बड़ी लड़ाई! जानिए कौन किस पर पड़ेगा भारी

ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस

यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: मैथ्यू शॉर्ट, ट्रैविस हेड, स्टीवन स्मिथ (कप्तान), मार्नस लाबुशेन, जोश इंगलिस (विकेट कीपर), एलेक्स कैरी, ग्लेन मैक्सवेल, बेन ड्वार्शिस, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा, स्पेंसर जॉनसन

इंग्लैंड अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: फिलिप साल्ट, बेन डकेट, जेमी स्मिथ (विकेट कीपर), जो रूट, हैरी ब्रुक, जोस बटलर (कप्तान), लियाम लिविंगस्टोन, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, मार्क वुड

