AUS vs SA 3rd ODI 2025: तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को मिली शानदार शुरुआत! ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श ने की 250 से अधिक रन की ओपनिंग साझेदारी
ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श(Credit: X/@cricketbuzzing)

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 3 मैचों वनडे सीरीज(ODI Series) 2025 का तीसरा और आखिरी मुकाबला 24 अगस्त(रविवार) को मकाय(Mackay  ) के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना( Great Barrier Reef Arena) में खेला जा रहा हैं. जिसमें ऑस्ट्रेलियाई टीम को बेहतरीन शुरुआत मिली है. ओपनिंग बल्लेबाज ट्रैविस हेड और मिशेल मार्श ने मिलकर 250 से अधिक रनों की शानदार साझेदारी की, जिसने मैच की दिशा को अपनी ओर मोड़ दिया. यह साझेदारी इस सीरीज की भी उच्चतम और सबसे प्रभावशाली साझेदारियों में से एक साबित हुई. ट्रैविस हेड और मिशेल मार्श दोनों ने अपनी आक्रामक लेकिन संयमित बल्लेबाजी से विपक्षी गेंदबाजी को तहस-नहस कर दिया. हेड ने अपनी सूझ-बूझ और मार्श ने अपनी ताकत का भरपूर उपयोग करते हुए लगातार सीमा रेखा पार की. दोनों खिलाड़ियों ने मैच के महत्वपूर्ण क्षणों में दमदार प्रदर्शन करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, दक्षिण अफ्रीका करेगी पहले गेंदबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

यह साझेदारी केवल इस मैच के लिए ही नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट इतिहास में भी महत्वपूर्ण रही है. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के अनेकों बेहतरीन ओपनिंग जोड़ियों ने विभिन्न मैचों में रिकॉर्ड बनाए हैं, जिनमें से कुछ खास साझेदारियां निम्नलिखित हैं.

रन बल्लेबाज विपक्षी टीम स्थान वर्ष
284 ट्रैविस हेड, डेविड वॉर्नर पाकिस्तान एडिलेड 2017
269 ट्रैविस हेड, डेविड वॉर्नर इंग्लैंड मेलबर्न 2022
259 मिच मार्श, डेविड वॉर्नर पाकिस्तान बेंगलुरु 2022
258* आरोन फिंच, डेविड वॉर्नर भारत वानखेड़े 2020
250 ट्रैविस हेड, मिच मार्श दक्षिण अफ्रीका मैकाई 2025*

इस धमाकेदार शुरुआत की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे वनडे में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी से टीम ने आगामी मध्यक्रम के लिए एक ठोस आधार तैयार किया है. इससे टीम के जीतने की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं. दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के लिए यह चुनौती बड़ी हो गई है कि वे इस मजबूत शुरुआत के बाद विपक्षी टीम को रोकने के लिए नई रणनीतियां अपनाएं. 250 से अधिक रनों की ओपनिंग साझेदारी एक ऐसा रिकॉर्ड है जो मैच में दबाव बनाए रखने और अंत तक टीम को जीत की ओर ले जाने में सहायक होता है.

खबर लिखें जानें तक, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और उनकी पारी शानदार अंदाज़ में आगे बढ़ रही है. 37.1 ओवर के बाद टीम का स्कोर 270/2 है. ट्रैविस हेड ने बेहतरीन बल्लेबाज़ी करते हुए सिर्फ 103 गेंदों पर 142 रन ठोके, जिसमें 17 चौके और 5 छक्के शामिल रहे. कप्तान मिचेल मार्श ने भी शानदार शतक लगाया और 106 गेंदों पर 100 रन बनाकर टीम को मज़बूत शुरुआत दी. दोनों के बीच बेहतरीन साझेदारी देखने को मिली. वर्तमान में कैमरन ग्रीन 15 रन पर नाबाद हैं और एलेक्स कैरी 1 रन बनाकर क्रीज़ पर मौजूद हैं. एक्स्ट्रा से 12 रन मिले। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक सिर्फ 2 विकेट खोए हैं और रन रेट तेज़ी से बढ़ा रहे हैं. केशव महाराज, सेनुरन मुथुसामी को एक एक विकेट मिला हैं.