AUS vs SA 3rd ODI 2025 Toss And Live Scorecard: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, दक्षिण अफ्रीका करेगी पहले गेंदबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
Australia vs South Africa(Photo credits: X/@MidnightMusinng)

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 3 मैचों वनडे सीरीज(ODI Series) 2025 का तीसरा और आखिरी मुकाबला 24 अगस्त(रविवार) को मकाय(Mackay  ) के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना( Great Barrier Reef Arena) में खेला जा रहा हैं. जिसमें ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया हैं. जिसके चलते, टेम्बा बावुमा की दक्षिण अफ्रीका टीम पहले गेंदबाजी करेगी. ऑस्ट्रेलियाई टीम इस सीरीज़ के दोनों मुकाबलों में कहीं भी प्रतिस्पर्धी नज़र नहीं आई. पहले मैच में 98 रन और दूसरे मैच में 84 रन से मिली हार ने यह साफ कर दिया कि टीम में व्यक्तिगत प्रदर्शन तो है, लेकिन जीत दिलाने वाला सामूहिक प्रयास पूरी तरह से नदारद रहा. मिचेल मार्श की अगुआई वाली यह टीम अब आखिरी  वनडे में जीत दर्ज कर कम से कम सीरीज़ का समापन एक सांत्वना जीत के साथ करना चाहेगी. यह भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका आखिरी वनडे के मिनी बैटल में इन खिलाड़ियों के बीच होगी कड़ी टक्कर, जानिए कौन पड़ेगा किस पर भारी?

ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस

यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श (कप्तान), मार्नस लाबुशेन, कैमरून ग्रीन, जोश इंग्लिस (विकेट कीपर), एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, जेवियर बार्टलेट, सीन एबॉट, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा

दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: रयान रिकेल्टन (विकेट कीपर), एडेन मार्करम, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी ज़ोरज़ी, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, वियान मुल्डर, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, सेनुरन मुथुसामी, क्वेना मफाका

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

भारत में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के मैचों के ब्रॉडकास्ट अधिकार Star Sports Network के पास हैं. ऐसे में AUS vs SA तीसरे वनडे 2025 मुकाबलों का लाइव टेलीकास्ट भारत में Star Sports के विभिन्न टीवी चैनलों पर किया जाएगा. वही, भारत में ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे वनडे मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर की जाएगी. क्रिकेट फैंस JioHotstar के ऐप या वेबसाइट के जरिए इन रोमांचक मुकाबलों का आनंद कहीं से भी ले सकते हैं.