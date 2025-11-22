ICC WTC 2025–27 Points Table: एशेज ओपनर में धमाकेदार जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने टॉप स्थान किया मजबूत, यहां देखें आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट टेबल में बाकि टीमों का हाल

ICC World Test Championship 2025–27 Updated Points Table: पूर्व विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) विजेता ऑस्ट्रेलिया ने एशेज 2025–26 के पर्थ में खेले गए पहले मुकाबले में इंग्लैंड पर शानदार जीत दर्ज करते हुए आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप(ICC WTC) 2025–27 पॉइंट्स टेबल में अपना शीर्ष स्थान और मजबूत कर लिया है. इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले चारों मैच जीत लिए हैं. मौजूदा चैंपियन दक्षिण अफ्रीका दो जीत के साथ दूसरे स्थान पर है, जिन्होंने अब तक तीन मैच खेले हैं. वहीं इंग्लैंड इस हार के बाद छठे स्थान पर खिसक गया है. नीचे आप चल रहे आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप(WTC) 2025–27 चक्र का पूरा स्कोरकार्ड देख सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर का एशेज की आगाज, ट्रैविस हेड ने जड़ा ताबड़तोड़ शतक. यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड
ऑस्ट्रेलिया अभी भी WTC 2025-27 में शीर्ष पर है, जबकि दक्षिण अफ्रीका दूसरे स्थान पर मौजूद है. पिछले चक्र (WTC 2023-25) की चैंपियन दक्षिण अफ्रीका ने अपना अभियान शुरू कर चुका है. श्रीलंका तीसरे स्थान पर हैंं और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में हार कर भारत चौथें पायदान पर खिसक गया हैं.
आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप(ICC WTC) चक्र टेस्ट क्रिकेट का प्रमुख टूर्नामेंट है, जिसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा आयोजित किया जाता है. WTC की शुरुआत 2019 में हुई थी. अपनी लॉन्चिंग के बाद से ही WTC ने टेस्ट क्रिकेट के इस सबसे लंबे प्रारूप में नए आयाम, प्रतिस्पर्धा और वैश्विक महत्व जोड़ा है. WTC 2025–27 चक्र के चौथे संस्करण में दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्टइंडीज और पाकिस्तान कुल नौ टीमें खिताब के लिए संघर्ष कर रही हैं.
विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (ICC WTC 2025–2027) अंक तालिका
|रैंक
|टीम
|मैच
|जीते
|हारे
|टाई
|ड्रॉ
|रद्द
|अंक
|प्रतिशत (PCT)
|1
|ऑस्ट्रेलिया
|4
|4
|0
|0
|0
|0
|48
|100.000
|2
|दक्षिण अफ्रीका
|3
|2
|1
|0
|0
|0
|24
|66.670
|3
|श्रीलंका
|2
|1
|0
|1
|1
|0
|16
|66.670
|4
|भारत
|8
|4
|3
|0
|1
|0
|52
|54.170
|5
|पाकिस्तान
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|12
|50.000
|6
|इंग्लैंड
|6
|2
|3
|0
|1
|0
|26
|36.110
|7
|बांग्लादेश
|2
|0
|1
|0
|1
|0
|4
|16.670
|8
|वेस्टइंडीज
|5
|0
|5
|0
|0
|0
|0
|0.000
|9
|न्यूजीलैंड
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0.000
भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम दो मौकों पर ICC WTC फ़ाइनल में पहुँचने वाली एकमात्र दो टीमें हैं. दुर्भाग्य से, भारत एक बार भी खिताब जीतने में नाकाम रहा हैं. न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की पहली चैंपियन है. ऑस्ट्रेलिया ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण जीता, उसके बाद WTC चक्र 3 में दक्षिण अफ्रीका खिताब जीतने में सफल रही थी.
WTC 2025-27 के चौथे संस्करण में कुल 9 टीमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्टइंडीज़ और पाकिस्तान खिताब के लिए मुकाबला करेंगी. हर टेस्ट जीत पर टीम को 12 अंक मिलते हैं. टाई होने पर दोनों टीमों को 6-6 अंक, जबकि ड्रॉ होने पर 4-4 अंक दिए जाते हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि टीमों की रैंकिंग अंकों की बजाय जीत प्रतिशत (Pct) के आधार पर की जाती है. मौजूदा चैंपियन दक्षिण अफ्रीका है, जिसने प्रतिष्ठित लॉर्ड्स स्टेडियम में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था.