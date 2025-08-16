AUS vs SA 3rd T20I 2025 Live Scorecard: ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 2 विकेट से हराकर 2-1 से सीरीज पर जमाया कब्ज़ा, ग्लेन मैक्सवेल ने मचाया कोहराम, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला 16 अगस्त(शनिवार) को केर्न्स(Cairns) के कैज़लीज़ स्टेडियम(Cazaly's Stadium) में खेला गया. तीसरे और निर्णायक टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 2 विकेट से हराकर सीरीज 2-1 से कब्ज़ा कर ली. यह मैच आखिरी गेंद तक रोमांच से भरपूर रहा, जहां ग्लेन मैक्सवेल ने अपनी आतिशी पारी से कंगारुओं को जीत दिलाई. साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा 172 रनों का लक्ष्य, डेवाल्ड ब्रेविस ने ठोका अर्धशतक, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 172 रन बनाए. टीम के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने ताबड़तोड़ 53 रन सिर्फ 26 गेंदों में जड़े. वहीं रासी वैन डर डुसेन ने 38 गेंदों पर नाबाद 26 रन बनाकर पारी को संभाला. ट्रिस्टन स्टब्स ने भी 25 रन का योगदान दिया. गेंदबाजी में ऑस्ट्रेलिया के नाथन एलिस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट झटके. एडम ज़म्पा ने भी 2 विकेट हासिल किए, जबकि जोश हेजलवुड को 2 सफलताएं मिलीं.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत ठीक रही, लेकिन बीच में लगातार विकेट गिरने से टीम दबाव में आ गई. कप्तान मिचेल मार्श ने 37 गेंदों पर 54 रन बनाए और पारी को संभाला. इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने कंगारुओं की उम्मीदों को जिंदा रखा. मैक्सवेल ने 36 गेंदों में नाबाद 62 रन की तूफानी पारी खेली और आखिरी ओवर में मैच खत्म किया. ट्रेविस हेड ने भी 19 रन बनाए.

साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने कड़ी टक्कर दी. कॉर्बिन बॉश सबसे सफल गेंदबाज रहे, उन्होंने 4 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट झटके. कगिसो रबाडा और क्वेना माफाका को 2-2 विकेट मिले. आखिरी ओवर में जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया को 8 रन चाहिए थे और मैक्सवेल ने धैर्य से खेलते हुए टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया.