Australia A Women vs India A Women, 3rd T20I Match 2025 Live Streaming In India: ऑस्ट्रेलिया और टीम इंडिया के बीच आज खेला जाएगा तीसरा टी20 मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

India Women's National Cricket Team(Photo Credit:X)

Australia A Women National Cricket Team vs India A Women National Cricket Team, 2nd T20I Match 2025 Live Streaming And Telecast Update: ऑस्ट्रेलिया ए महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत ए महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 10 अगस्त को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैके (Mackay) के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना (Great Barrier Reef Arena) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा. दूसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत को 114 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली हैं. अब तीसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी. जबकि, भारत की टीम सीरीज में लाज बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीजन में ऑस्ट्रेलिया महिला की अगुवाई निकोल फाल्टम (Nicole Faltum) कर रहीं हैं. जबकि, भारत महिला की कमान राधा यादव (Radha Yadav) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Australia vs South Africa, 1st T20I Match 2025 Live Streaming In India: ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच आज खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

घरेलू सीरीज़ की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ए ने टीम इंडिया के खिलाफ जीत के साथ की, जो लक्ष्य का पीछा करते हुए बल्ले से थोड़ी कमज़ोर रही. स्पिनरों द्वारा ऑस्ट्रेलिया को 137 रनों पर रोक देने के बाद भारत ए के टॉप आर्डर को गति पकड़ने में काफ़ी समय लगा, और परिणामस्वरूप भारत 114 रनों से हार गया. अब भारत ए की कोशिश पहले मैच की गलतियों में सुधार करने और अगले दो टी-20 मैचों में बेहतर टीम संयोजन सुनिश्चित करने की होगी.

ऑस्ट्रेलिया ए विमेन ने सीरीज का दूसरा टी20 मैच 114 रन से जीतकर 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. टी20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ए महिला के लिए टॉप रन स्कोरर अनिका लिरॉयड हैं जिनके नाम 50 रन हैं. टी20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ए महिला के लिए शीर्ष विकेट लेने वाली गेंदबाज सियाना जिंजर हैं, जिन्होंने 2 विकेट लिए हैं. टी20 सीरीज में भारत ए महिला के लिए शीर्ष रन स्कोरर राघवी आनंद सिंह बिष्ट हैं, जिनके नाम 33 रन हैं. टी20 सीरीज में भारत ए महिला के लिए शीर्ष विकेट लेने वाली गेंदबाज प्रेमा रावत हैं, जिन्होंने 3 विकेट लिए हैं.

ऑस्ट्रेलिया ए महिला बनाम भारत ए महिला के बीच तीसरा टी20 मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा?

ऑस्ट्रेलिया ए महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत ए महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज यानी 10 अगस्त को मैके के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. जबकि, इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

ऑस्ट्रेलिया ए महिला बनाम भारत ए महिला के बीच तीसरे टी20 मुकाबले की लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

ऑस्ट्रेलिया ए महिला बनाम भारत ए महिला के बीच तीसरे टी20 मुकाबले लाइव स्ट्रीमिंग भारत में क्रिकेट प्रशंसकों के लिए FanCode ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. हालांकि, दूसरे टेस्ट का भारत में किसी भी टीवी चैनल पर लाइव टेलिकास्ट नहीं किया जाएगा. ऐसे में जो दर्शक इन मुकाबलों को लाइव देखना चाहते हैं, वे FanCode प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं. FanCode पर दोनों टेस्ट मैचों की हाई-क्वालिटी स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी, जिसके लिए दर्शकों को मैच पास या सब्सक्रिप्शन खरीदना होगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

ऑस्ट्रेलिया: एलिसा हीली, ताहलिया विल्सन, अनिका लीरॉयड, कोर्टनी वेब, मैडलिन पेन्ना, निकोल फाल्टम (कप्तान और विकेटकीपर), टेस फ्लिंटॉफ, सियाना जिंजर, किम गर्थ, लॉरेन चीटल, एमी एडगर.

टीम इंडिया: शैफाली वर्मा, उमा छेत्री (विकेटकीपर), नंदिनी कश्यप, वृंदा दिनेश, राघवी बिष्ट, सजना सजीवन, राधा यादव (कप्तान), मिन्नू मणि, प्रेमा रावत, तितास साधु, साइमा ठाकोर.

नोट: ऑस्ट्रेलिया ए महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत ए महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.