Australia A Players Hospitalised: फूड पॉइजनिंग के चलते ऑस्ट्रेलिया ए के तेज़ गेंदबाज़ हेनरी थॉर्नटन हॉस्पिटल में भर्ती, भारत के खिलाफ अनऑफिसियल वनडे सीरीज़ में तीन अन्य खिलाड़ी भी बीमार- रिपोर्ट
Henry Thornton (Photo Credits: @nasser_mo3gza/X)

Australia A Players Hospitalised: ऑस्ट्रेलिया ए और इंडिया ए की टीमें इस समय भारत में एक अनौपचारिक टेस्ट और वनडे सीरीज़ खेल रही हैं. टेस्ट सीरीज़ में भारत ने 1-0 से जीत दर्ज की थी. वहीं वनडे सीरीज़ फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है और एक मैच बाकी है. इस सीरीज़ में कई ऐसे खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नियमित रूप से नजर आते हैं. इनमें श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, रियान पराग, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा जैसे नाम शामिल हैं. ऑस्ट्रेलिया ए की टीम में इतने बड़े नाम नहीं हैं, हालांकि कूपर कॉनॉली इस सीरीज़ में खेल रहे हैं. उनके साथ जैक एडवर्ड्स, तनवीर संगा, लैचलन हेर्न और विल सदरलैंड जैसे युवा खिलाड़ी शामिल किए गए हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की वनडे स्क्वाड में इन 5 दिग्गज खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह, फैंस रह गए हैरान

इसी बीच खबर आई है कि ऑस्ट्रेलिया ए के तेज गेंदबाज़ हेनरी थॉर्नटन को संदिग्ध फूड पॉइजनिंग की वजह से अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है. थॉर्नटन ने गंभीर पेट संक्रमण की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ वह दो दिन तक डॉक्टरों की निगरानी में रहे. बताया गया कि टीम होटल में खाना खाने के बाद उनके पेट में संक्रमण बढ़ गया था. शुरुआत में स्थानीय टीम मैनेजमेंट उनकी तबीयत पर नजर रख रहा था, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर उन्हें तुरंत अस्पताल भर्ती किया गया, जहाँ सीनियर डॉक्टरों ने उनका इलाज किया. बाद में जब उनकी हालत में सुधार दिखा और कोई खतरा नहीं रहा तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया.

टीम मैनेजमेंट ने बताया कि थॉर्नटन जब भारत आए थे तभी उन्हें हल्की गैस्ट्रो संबंधी समस्या थी, लेकिन भारत आने के बाद यह बढ़ गई. ऑस्ट्रेलियाई टीम मैनेजमेंट ने अब पूरे स्क्वाड के लिए नया डाइट प्लान तैयार किया है और खाने-पीने को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है. स्क्वाड के तीन अन्य खिलाड़ियों को भी हल्की पेट संबंधी शिकायत हुई, लेकिन उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी.