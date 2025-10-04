India ODI Squad For AUS Tour 2025: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की वनडे स्क्वाड में इन 5 दिग्गज खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह, फैंस रह गए हैरान

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, के.एल. राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जायसवाल

जसप्रीत बुमराह: तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इस सीरीज से आराम दिया गया है ताकि उनके वर्कलोड को मैनेज किया जा सके. बुमराह हाल ही में लगातार क्रिकेट खेलते नजर आए हैं, इसलिए यह ब्रेक उनके लिए अहम माना जा रहा है.

हार्दिक पांड्या: स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या एशिया कप के दौरान लगी चोट से उबर नहीं पाए हैं, जिसके चलते उन्हें वनडे टीम में शामिल नहीं किया गया है.

मोहम्मद शमी: अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अब भी पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं. 2023 वनडे विश्व कप के बाद से उन्होंने ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला है, इसी कारण चयनकर्ताओं ने उन्हें आराम देने का फैसला लिया है.

रवींद्र जडेजा: टीम इंडिया ने फॉर्म में चल रहे अक्षर पटेल को मौका दिया है, जबकि जडेजा को बाहर रखा गया है. यह टीम के संयोजन को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला है.