India ODI Squad For AUS Tour 2025: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की वनडे स्क्वाड में इन 5 दिग्गज खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह, फैंस रह गए हैरान
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)
India ODI Squad For AUS Tour 2025: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया की स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. इस टीम में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. शुभमन गिल को कप्तानी सौंपी गई है, जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है. हालांकि, पांच दिग्गज खिलाड़ियों की अनुपस्थिति ने फैंस को चौंका दिया है. सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस ने इन बड़े नामों की गैरमौजूदगी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से पहले छीनी रोहित शर्मा की ODI कप्तानी! आंकड़ों से समझिए कैसा रहा हिटमैन का वनडे में कैप्टेंसी रिकॉर्ड
कुछ लोगों ने चयनकर्ताओं के फैसले की सराहना की है, वहीं कई फैंस ने हार्दिक पांड्या और जडेजा की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह तीन मैचों की वनडे सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप और टी20 विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है.

टीम इंडिया की वनडे स्क्वाड: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, के.एल. राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जायसवाल

इन खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह

  • जसप्रीत बुमराह: तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इस सीरीज से आराम दिया गया है ताकि उनके वर्कलोड को मैनेज किया जा सके. बुमराह हाल ही में लगातार क्रिकेट खेलते नजर आए हैं, इसलिए यह ब्रेक उनके लिए अहम माना जा रहा है.

  • हार्दिक पांड्या: स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या एशिया कप के दौरान लगी चोट से उबर नहीं पाए हैं, जिसके चलते उन्हें वनडे टीम में शामिल नहीं किया गया है.

  • मोहम्मद शमी: अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अब भी पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं. 2023 वनडे विश्व कप के बाद से उन्होंने ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला है, इसी कारण चयनकर्ताओं ने उन्हें आराम देने का फैसला लिया है.

  • रवींद्र जडेजा: टीम इंडिया ने फॉर्म में चल रहे अक्षर पटेल को मौका दिया है, जबकि जडेजा को बाहर रखा गया है. यह टीम के संयोजन को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला है.

  • संजू सैमसन: विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को भी इस स्क्वाड में जगह नहीं मिली है. ध्रुव जुरेल और के.एल. राहुल को प्राथमिकता दी गई है.