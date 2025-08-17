Asia Cup 2025: आगामी एशिया कप में रोहित शर्मा के इस खास रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे सूर्याकुमार यादव? ऐसा करते ही 'हिटमैन' को छोड़ देंगे पीछे

सूर्यकुमार यादव (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Team India Asia Cup 2025: एशिया कप का 17वां संस्करण सितंबर 2025 में खेला जाएगा और इस बार मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के पास है. भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2023 में खेले गए पिछले संस्करण के फाइनल में श्रीलंका को हराकर खिताब अपने नाम किया था . बता दें कि 2023 का टूर्नामेंट वनडे (50 ओवर) फॉर्मेट में खेला गया था, जबकि 2025 का सीजन टी20 फॉरमेट में होगा. इससे पहले 2022 में खेला गया टी20 एशिया कप श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जीता था. इस बार एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि पहले के छह की तुलना में दो अधिक हैं. इससे उभरती हुई क्रिकेट टीमें एक बड़ा मंच पाने में सफल होंगी. यह भी पढ़ें: MNR W vs NOS W, 17th Match The Hundred 2025 Manchester Pitch Report And Weather Update: मैनचेस्टर में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के बल्लेबाज करेंगे रनों की बरसात या मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के गेंदबाजों का बोलबाला, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

सभी आठ टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है. हर ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सुपर 4 स्टेज में जाएंगी, जहां चार टीमों के बीच मुकाबले होंगे. इसके बाद टॉप दो टीमें फाइनल में जगह बनाएंगी. इस इवेंट के लिए जल्द ही टीम इंडिया का ऐलान भी हो सकता है. इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला 14 सितंबर को टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा.

दोनों टीमों के बीच जबरदस्त क्रिकेट राइवलरी के कारण इस मैच का सबको बेसब्री से इंतजार है. हालांकि राजनीतिक तनाव की वजह से इस महामुकाबले की संभावना पर कई बार सवाल उठे हैं, लेकिन अगर क्रिकेट के आंकड़ों की बात करें तो टीम इंडिया एशिया कप में इस टकराव में पूरी तरह से भारी साबित हुआ है.

एशिया कप में पहली बार 8 टीम भिड़ने वाली है. टीम इंडिया और पाकिस्तान को ग्रुप ए में रखा गया है और दोनों 14 सितंबर को एक दूसरे से टकराएंगी. इस चैंपियनशिप में यूं तो कई बड़े रिकॉर्ड दांव पर होंगे, लेकिन एक बड़ा रिकॉर्ड रोहित शर्मा का है जो अब टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव के निशाने पर होगा.

खतरे में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड

एशिया कप 2025 में रोहित शर्मा खेलते नजर नहीं आएंगे. इस बार एशिया कप टी20 फॉरमेट में खेला जाएगा और रोहित शर्मा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चूके हैं. इस एशिया कप में रोहित शर्मा का एक रिकॉर्ड दांव पर है जिस पर सूर्यकुमार यादव की नजर होगी. एशिया कप 2025 में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव को सौपीं जा सकती हैं. बतौर कप्तान सूर्याकुमार यादव का पहला एशिया कप होने वाला है. जबसे सूर्याकुमार यादव ने टी20 टीम की कमान संभाली है एक भी सीरीज नहीं गंवाया है और फैंस को उनसे यहां भी उसी प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

दांव पर शतक का रिकॉर्ड

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो इस लिस्ट में सूर्यकुमार यादव फिलहाल दूसरे नंबर पर हैं. नंबर वन पर फिलहाल टीम इंडिया के वनडे कप्तान रोहित शर्मा का कब्जा है. सूर्याकुमार यादव के पास रोहित शर्मा से आगे निकलने का मौका होगा. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक बनाने के मामले में रोहित शर्मा नंबर वन पर हैं.

रोहित शर्मा ने 159 मैच की 151 पारी में सबसे ज्यादा पांच शतक लगाए हैं. इस दौरान रोहित शर्मा का बेस्ट स्कोर 121 रन रहा है. सूर्यकुमार यादव अब तक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में चार शतक लगा चुके हैं. रोहित शर्मा के इस रिकॉर्ड की बराबरी करने से सूर्यकुमार यादव महज एक कदम दूर हैं, जबकि दो शतक लगाते ही वह टीम इंडिया की ओर से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़े शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे.

शतक के मामले में जहां सूर्यकुमार यादव के निशाने पर रोहित शर्मा हैं तो वहीं अर्धशतक के मामले में सूर्यकुमार यादव के निशाने पर केएल राहुल का रिकॉर्ड भी है. टीम इंडिया की तरफ से स्टार बल्लेबाज केएल राहुल के नाम 22 अर्धशतक दर्ज है, जबकि सूर्यकुमार यादव 21 अर्धशतक लगा चुके हैं.

एशिया कप 2025 में 10 सितंबर को टीम इंडिया करेगी आगाज

बता दें कि एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से हो जाएगा लेकिन टीम इंडिया अपने सफर का आगाज 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगी. टीम इंडिया का दूसरा मुकाबला 14 सितंबर को पाकिस्तान से जबकि तीसरा ग्रुप स्टेज का मैच 19 सितंबर को ओमान से होगा. इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला अफगानिस्तान बनाम हांगकांग के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा.

नोट: एशिया कप 2025 के सभी मुकाबलों का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.