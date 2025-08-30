Asia Cup 2025: संजू सैमसन के तूफानी बल्लेबाजी से आगामी एशिया कप में मजबूत हुई ओपनिंग की दावेदारी, फैंस में उत्साह का माहौल

संजू सैमसन (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Asia Cup 2025: एशिया कप का 17वां सीजन सितंबर 2025 में खेला जाएगा और इस बार मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के पास है. भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2023 में खेले गए पिछले संस्करण के फाइनल में श्रीलंका को हराकर खिताब अपने नाम किया था . बता दें कि 2023 का टूर्नामेंट वनडे (50 ओवर) फॉर्मेट में खेला गया था, जबकि 2025 का सीजन टी20 फॉरमेट में होगा. इससे पहले 2022 में खेला गया टी20 एशिया कप श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जीता था. इस बार एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि पहले के छह की तुलना में दो अधिक हैं. इससे उभरती हुई क्रिकेट टीमें एक बड़ा मंच पाने में सफल होंगी.

एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है, फैंस भी इसके लिए काफी उत्साहित हैं. टी20 के लिहाज से संजू सैमसन का रिकॉर्ड शानदार रहा है. इससे ठीक पहले ही केरल क्रिकेट लीग में उनके प्रदर्शन से उनकी पोजिशनिंग बेहतर हुई है. एक ही साल में तीन टी20 मैच में शतक वो भी ओपनर बल्लेबाजी करते हुए, ऐसा करने वाले वे दुनिया के पहले क्रिकटर बन चुके हैं. लेकिन एशिया कप में शुभमन गिल की वापसी के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि संजू सैमसन किस नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे, एशिया कप में वो ओपनिंग करेंगे या फिर उन्हें मिडिल ऑर्डर में खेलना पड़ेगा. लेकिन केरल क्रिकेट लीग में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से संजू सैमसन ने फिर से दावेदारी मजबूत कर ली है. संजू सैमसन ने साबित कर दिया कि जब संजू का बल्ला चलता है तो गेंद सीधे बाउंड्री को टच करती है.

संजू सैमसन ने केवल 42 गेंद में शतक लगाया जो उनका अबतक का सबसे तेज़ शतक है. इस दौरान संजू सैमसन ने 51 गेंदों में 121 रन बनाए जिसमें 14 चौके और 7 छक्के थे. वहीं, तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में मंगलवार को खेले गए कोच्चि ब्लू टाइगर्स और त्रिशूर टाइटंस के मुकाबले में उन्होंने एक गेंद पर ही 13 रन बनाकर क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया. संजू सैमसन ने 5वें ओवर की चौथी गेंद पर छक्का जड़ा, एंपायर ने इसे नो बॉल बताया, जिसके सात रन मिले. इसके एवज में जब एक और गेंद डाली गई तो संजू ने उसपर भी छक्का जड़ दिया.

संजू सैमसन के इस तूफानी अवतार से क्रिकेट प्रशंसकों में काफी उत्साह है और कयास लगाए जा रहे हैं कि वो पहले या दूसरे नंबर पर बेटिंग कर सकते हैं. हाल ही में संजू सैमसन के कोच और मेंटर राइफी गोमेज़ ने भी कहा कि सैमसन किस नंबर पर जगह बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे इस बात को लेकर वो बिल्कुल भी परेशान नहीं है और उनका पूरा ध्यान अपने खेल पर है. संजू सैमसन पहले ओपनिंग और नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते थे, लेकिन अब वह मध्य क्रम में भी खेल रहे हैं, जो उनकी टीम के लिए ज़रूरी है.

बता दें कि टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन की किसी भी नंबर पर खेलने की अनुकूलता ही उनकी दावेदारी मजबूत करती है. संजू सैमसन के हाल के प्रदर्शन से ये भी साबित हो गया है कि एशिया कप के लिए संजू कितने महत्वपूर्ण हैं.

9 सितंबर से 28 सितंबर के बीच आबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा. इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. यह तीसरी बार है, जब एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. इस बार एशिया कप में कुल आठ टीमें नजर आएंगी. पहले ग्रुप स्टेज के मुकाबले होंगे. इन आठ टीमों को चार-चार की टीमों में दो ग्रुप में बांटा गया है.

इस टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का चयन हो गया. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम एशिया कप जीतने के इरादे से उतरेगी. टीम में शुभमन गिल की लगभग 1 साल बाद वापसी हुई है. उन्हें उपकप्तान बनाया गया है. अब तक एशिया कप में सबसे ज्यादा सफलता टीम इंडिया ने हासिल की है, जिसने 8 बार यह खिताब जीता है. एशिया कप 2025 में टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को करेगी. जहां टीम इंडिया का सामना यूएई से होगा.

