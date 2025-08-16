Asia Cup 2025: रिंकू सिंह और श्रेयस अय्यर की टीम इंडिया से छुट्टी संभव, सूर्यकुमार यादव की फिटनेस से राहत- रिपोर्ट्स

टीम इंडिया (Photo Credits: @BCCI/X Formerly Twitter)

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 की टीम इंडिया चयन को लेकर बड़े फैसलों की उम्मीद जताई जा रही है. अजीत अगरकर की अगुआई वाली चयन समिति इस बार ऐसी टीम चुन सकती है जिसमें पिछले कुछ समय से लगातार मजबूत प्रदर्शनों के बावजूद भी कुछ नामदार खिलाड़ियों को बाहर बैठना पड़ सकता है. इस रेस में सबसे पहले नाम है फिनिशर रिंकू सिंह और श्रेयस अय्यर का, जिनकी टीम में जगह पर अब संशय की स्थिति बन गई है. रिंकू सिंह ने आईपीएल के पिछले सीजन में अपने विस्फोटक अंदाज के लिए सुर्खियां बटोरी थीं, इस बार चयनकर्ताओं के लिए चुनौती बने हुए हैं. एशिया कप से पहले टीम इंडिया के लिए खुशखबरी! सूर्यकुमार यादव ने पास किया फिटनेस टेस्ट, चयन के लिए होंगे उपलब्ध

आईपीएल 2024 और 2025 के सत्रों में रिंकू सिंह की बल्लेबाजी भूमिका सीमित रही है और उनका परफॉर्मेंस भी गिरा है. इसी कारण उनकी एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय टीम में शामिल होने की संभावना कम है. चयनकर्ताओं के अनुसार, टीम में शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की भरमार है और रिंकू की जगह पर शिवम दुबे या जितेश शर्मा जैसे अन्य फिनिशर्स को प्राथमिकता दी जा सकती है.

वहीं श्रेयस अय्य ने हाल के आईपीएल सीजन में 180 के स्ट्राइक रेट से 600 रन बनाए थे, उनकी टॉप-4 बल्लेबाजी भूमिका को लेकर असमंजस है. उनका चयन भी मुश्किल में दिख रहा है, क्योंकि प्लेइंग इलेवन में सीमित स्थान है और टीम के मैनेजमेंट के मुताबिक, शीर्ष क्रम में बदलाव की संभावना फिलहाल कम है.

इन दो खिलाड़ियों के अलावा, सूर्यकुमार यादव की फिटनेस खबरों के अनुसार अच्छी बताई जा रही है, जिससे चयनकर्ताओं को राहत मिली है. सूर्यकुमार यादव हाल में चोटिल थे, लेकिन अब उनकी फिटनेस को लेकर सकारात्मक संकेत हैं और उन्हें एशिया कप स्क्वाड का हिस्सा माना जा सकता है. एशिया कप के लिए टीम इंडिया का चयन 19 अगस्त को होने की संभावना है. इस बार चयनकर्ता युवाओं और अनुभवी खिलाड़ियों के संतुलन को लेकर कई मुश्किल निर्णय लेने वाले हैं. ऐसे में टीम में कौन जगह बना पाएगा और किन खिलाड़ियों की छुट्टी होगी, इसका फैसला अगले कुछ दिनों में साफ होगा.