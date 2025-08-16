Suryakumar Yadav Clears Fitness Test: एशिया कप से पहले टीम इंडिया के लिए खुशखबरी! सूर्यकुमार यादव ने पास किया फिटनेस टेस्ट, चयन के लिए होंगे उपलब्ध

Suryakumar Yadav Surgery

Suryakumar Yadav Clears Fitness Test: भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप 2025 की टीम चयन से पहले फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, 34 वर्षीय बल्लेबाज़ ने बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में फिटनेस टेस्ट दिया, जहां वह जून में हुई हर्निया सर्जरी के बाद से रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे थे. रिपोर्ट के मुताबिक, सूर्यकुमार अब चयन बैठक में हिस्सा लेने के लिए तैयार रहेंगे. उन्होंने आखिरी बार भारत के लिए फरवरी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज़ खेली थी. आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए उन्होंने 16 पारियों में 717 रन बनाए थे. क्या इरफान पठान ने रोहित शर्मा की आलोचना करने पर IPL 2025 की कमेंट्री पैनल से हटाए जाने का किया दावा? जानिए क्या हैं वायरल दावें की सच्चाई

बीसीसीआई के एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “उन्होंने फिटनेस टेस्ट क्लियर कर लिया है और एशिया कप में भारतीय टीम की कप्तानी के लिए उपलब्ध रहेंगे. वह कुछ दिन पहले तक CoE में रिहैब कार्यक्रम का हिस्सा थे और अब पूरी तरह फिट घोषित हो चुके हैं. चयन बैठक में वह मौजूद रहेंगे.” पिछले हफ्ते सूर्यकुमार यादव ने सोशल मीडिया पर अपनी बैटिंग ड्रिल्स का एक वीडियो साझा किया था. वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा था. “जल्द वापसी का इंतजार है, वही करने के लिए जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है.”

शुभमन गिल पर नज़र

भारत की एशिया कप 2025 टीम का ऐलान मंगलवार, 19 अगस्त को होने की संभावना है. इस बीच, सबकी नज़र टेस्ट कप्तान शुभमन गिल पर होगी कि क्या उन्हें टीम में जगह मिलती है. 25 वर्षीय गिल ने आखिरी बार जुलाई 2024 में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था. इसके बाद उन्हें टीम से बाहर रखा गया. इस दौरान भारत ने संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को ओपनिंग जोड़ी के रूप में आज़माया, जबकि तिलक वर्मा को टॉप ऑर्डर में मौका मिला. पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने अपनी एशिया कप 2025 टीम में शुभमन गिल को शामिल किया है. उनका मानना है कि गिल के पास टी20 प्रारूप में सफल होने की पूरी क्षमता है और उन्हें टीम में मौका मिलना चाहिए.