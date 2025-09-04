Amit Mishra Retirement: अमित मिश्रा ने 25 साल के शानदार क्रिकेट सफर के बाद लिया संन्यास, आईपीएल में तीन हैट्रिक से लेकर रिकॉर्ड, नेटवर्थ और कैरियर पर डाले निगाहें

अमित मिश्रा (Photo credit: Instagram @mishiamit)

Amit Mishra Retirement: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के अनुभवी और धाकड़ लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने 4 सितंबर 2025 को अपने 25 साल के लंबी और सफल क्रिकेट करियर को अलविदा कह दियाहैं. मिश्रा ने घरेलू क्रिकेट, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अपनी अलग पहचान बनाई है. उन्होंने अपनी विविध और प्रभावशाली गेंदबाजी से फैंस के दिलों में खास जगह बनाई. कैरियर के 25 साल पूरे करने के बाद अमित मिश्रा ने 4 सितंबर को संन्यास लेने का फैसला लिया हैं. उन्होंने तमाम चोटों और उम्र की चुनौतियों के बावजूद जिस धैर्य और जुनून के साथ क्रिकेट खेला था. इस साल विराट कोहली, रोहित शर्मा, अमित मिश्रा समेत इन दिग्गजों ने लिया संन्यास, देखिए अपने नामों की गूंज से मैदान को सुना कर गए खिलाड़ियों की लिस्ट

इंटरनेशनल करियर

अमित मिश्रा ने 2003 में भारत के लिए वनडे क्रिकेट में पदार्पण किया। साल 2008 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में धमाकेदार शुरुआत की, जहां उन्होंने पहली पारी में 5 विकेट लेकर केवल छठे भारतीय खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया. मिश्रा ने कुल 22 टेस्ट मैचों में 76 विकेट, 36 वनडे में 64 विकेट, और 10 T20I मैचों में 16 विकेट हासिल किए. उनका गेंदबाजी औसत और इकॉनमी रेट भारतीय गेंदबाजों में प्रभावशाली रहा है.

आईपीएल में मिश्रा का जलवा

अमित मिश्रा ने 17 आईपीएल सीजन्स में 162 मैच खेले और 174 विकेट लिए, जो आईपीएल इतिहास में आठवें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उन्होंने आईपीएल में तीन हैट्रिक्स लेकर एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया. मिश्रा ने 2008 में दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए पहला हैट्रिक लिया, 2011 में डेक्कन चार्जर्स के लिए दूसरा, और 2013 में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से तीसरा हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया था. उनकी गेंदबाजी की महारत और मैच जिताने वाली क्षमताओं ने उन्हें आईपीएल के दिग्गज लेग स्पिनरों में शुमार कराया.

मिश्रा ने दिल्ली डेयरडेविल्स, डेक्कन चार्जर्स, सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए कई यादगार प्रदर्शन किए. 2024 में उन्होंने लखनऊ की टीम के लिए अंतिम बार आईपीएल खेला. हालांकि उन्होंने IPL ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन अपनी सटीकता, विविधताओं और मैच मोड़ने की क्षमता से उन्हें टीमों का अनमोल हिस्सा माना जाता रहा.

अमित मिश्रा की कुल नेटवर्थ

अमित मिश्रा भारतीय क्रिकेट के ऐसे स्पिन गेंदबाज हैं जिन्होंने न सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में बल्कि आईपीएल में भी शानदार पहचान बनाई है. साल 2008 से लेकर 2024 तक उन्होंने छह अलग-अलग टीमों के लिए खेलते हुए मोटी कमाई की. दिल्ली डेयरडेविल्स से शुरुआत करने वाले मिश्रा को शुरुआती तीन सीज़न में 12-12 लाख रुपए मिले. इसके बाद डेक्कन चार्जर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट करोड़ों में पहुंचे.

2014 में सनराइजर्स ने उन्हें 4.75 करोड़ में खरीदा था. बाद में दिल्ली कैपिटल्स ने भी उन्हें लगातार रिटेन किया और 4 करोड़ तक की रकम दी. हाल के सीज़न में लखनऊ सुपरजायंट्स से भी उन्होंने 50-50 लाख रुपए कमाए. मिश्रा ने IPL से कुल ₹36.25 करोड़ की कमाई की, जो उनके सफल और निरंतर प्रदर्शन का प्रमाण है. वे भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद लेग स्पिनरों में एक माने जाते हैं, जिनका योगदान खेल की समृद्धि में अमूल्य रहा है.