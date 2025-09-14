Airtel Xstream Down During India vs Pakistan Match: भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले के दौरान एयरटेल एक्सस्ट्रीम हुआ डाउन, ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग, उपयोगकर्ताओं का दावा

Indian National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Asia Cup 2025 6th Match Live Score Update: एशिया कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का छठां मुकाबला आज यानी 14 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. टीम इंडिया (Team India) इस बार खिताब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है. टीम इंडिया जहां टूर्नामेंट की शुरुआत बड़ी जीत से करना चाहेगा, वहीं पाकिस्तान की टीम भी खतरनाक साबित हो सकती है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहें हैं. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान सलमान आघा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. 'Jalebi Baby' English Song Played Instead Of Pakistan National Anthem: भारत-पाक मुकाबले से पहले दुबई स्टेडियम में पाकिस्तान के राष्ट्रगान की जगह 'जलेबी बेबी' गाना बजाया, देखें डीजे की हरकत के बाद फैंस की प्रतिक्रिया

रविवार को हजारों क्रिकेट प्रशंसक गुस्से में थे क्योंकि हाई-वोल्टेज भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 मैच के दौरान एयरटेल एक्सस्ट्रीम दुर्घटनाग्रस्त हो गया. सोशल मीडिया पर शिकायतों की बाढ़ आ गई, उपयोगकर्ताओं ने दावा किया कि ऐप या तो बंद हो गया है या महत्वपूर्ण क्षणों में लाइव स्ट्रीमिंग लोड करने में असफल रहा है. कई लोगों ने बहुप्रतीक्षित टकराव को देखने के उनके अनुभव को बर्बाद करने के लिए एयरटेल को टैग करते हुए अपनी निराशा व्यक्त की. प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया देते हुए, एयरटेल ने इस मुद्दे को स्वीकार किया, इसे "अस्थायी गड़बड़ी" कहा और उन्हें डिवाइस और ऐप को पुनरारंभ करने के लिए कहा. हालाँकि, आउटेज ने बड़े खेल आयोजनों के दौरान ओटीटी विश्वसनीयता के बारे में नई बहस छेड़ दी.

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 क्लैश के दौरान एयरटेल एक्सस्ट्रीम को आउटेज का सामना करना पड़ा: 

एयरटेल ने जवाब दिया

