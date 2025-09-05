AFG vs UAE Tri-Series 2025 Live Toss And Scorecard: अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, संयुक्त अरब अमीरात करेगी पहले गेंदबाजी, देखिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

United Arab Emirates National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team Match Scorecard: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफ़ग़ानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच यूएई टी20आई ट्राई-सीरीज़(UAE T20I Tri-Series) 2025 का छठा मुकाबला 05 सितंबर (शुक्रवार) को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान रशीद खान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया हैं. जिसके चलते, संयुक्त अरब अमीरात पहले गेंदबाजी करेगी. संयुक्त अरब अमीरात और अफ़ग़ानिस्तान के बीच अब तक दोनों टीमों के बीच 13 टी20 अंतरराष्ट्रीय खेले गए हैं. इनमें से अफ़ग़ानिस्तान ने 10 मुकाबले जीते हैं, जबकि संयुक्त अरब अमीरात को सिर्फ 3 मैचों में जीत नसीब हुई है. यह भी पढ़ें: अफगानिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात मैच में ये खिलाड़ी ढाहेंगे कहर, इन दिग्गजों के साथ बनाएं अपनी विनिंग ड्रीम11 फैंटेसी टीम
अफ़ग़ानिस्तान ने जीता टॉस
🚨 TOSS ALERT! 🚨
Afghanistan have won the toss and elected to bat first against the UAE. 👍#AfghanAtalan | #UAETriNationSeries | #UAEvAFG | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/HnO8d3Zb1l
— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) September 5, 2025
देखिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: मुहम्मद वसीम (कप्तान), मुहम्मद जोहैब, आसिफ खान, अलीशान शराफू, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), हर्षित कौशिक, हैदर अली, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद रोहिद खान, जुनैद सिद्दीकी, सिमरनजीत सिंह
अफ़ग़ानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान (कप्तान), गुलबदीन नायब, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, फरीद अहमद मलिक, अब्दुल्ला अहमदजई
संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफ़ग़ानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड
यूएई बनाम अफ़ग़ानिस्तान मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में किसी भी टीवी चैनल पर उपलब्ध नहीं होगा. हालांकि इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. फैंस अपने मोबाइल, स्मार्ट टीवी और लैपटॉप पर आसानी से मुकाबला देख सकते हैं.