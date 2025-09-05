AFG vs UAE Tri-Series 2025 Fantasy Team Prediction: अफगानिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात मैच में ये खिलाड़ी ढाहेंगे कहर, इन दिग्गजों के साथ बनाएं अपनी विनिंग ड्रीम11 फैंटेसी टीम

संयुक्त अरब अमीरात बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

United Arab Emirates National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team Fantasy Playing XI Prediction: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफ़ग़ानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच यूएई टी20आई ट्राई-सीरीज़(UAE T20I Tri-Series) 2025 का छठा मुकाबला 05 सितंबर (शुक्रवार) को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला जाएगा. अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने यूएई ट्राई-सीरीज़ 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन मैचों में से दो जीत दर्ज की और सिर्फ एक हार झेली है. इसी के साथ उन्होंने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. वहीं मेज़बान संयुक्त अरब अमीरात की टीम लगातार तीन मुकाबलों में हार का सामना कर चुकी है और अब फाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है. ऐसे में अब यह तय हो चुका है कि फाइनल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भिड़ंत होगी. इस मुकाबले में भी फैंस को अपनी फैंटेसी टीम के लिए जरूरी जानकारी मिल सकेगी. संयुक्त अरब अमीरात बनाम अफ़ग़ानिस्तान ट्राई सीरीज के छठे मुकाबले से पहले जानिए कैसा रहेगा शारजाह में मौसम का हाल

दोनों टीमों के बीच इससे पहले 1 सितंबर को भिड़ंत हुई थी, जहां अफगानिस्तान ने शानदार खेल दिखाते हुए 38 रनों से बड़ी जीत दर्ज की थी. उस मैच में कप्तान राशिद खान ने तीन विकेट झटके थे और टीम को मजबूती दी थी. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या यूएई अपनी पिछली हार से सबक लेकर इस मैच में बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी या अफगानिस्तान एक और जीत के साथ फाइनल से पहले अपनी लय और मजबूत करेगा.

यूएई बनाम अफ़ग़ानिस्तान ट्राई सीरीज 2025 के छठे टी20 मैच की संभावित प्लेइंग इलेवन (UAE vs AFG Probable Playing XI)

संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(UAE): मुहम्मद वसीम (कप्तान), मोहम्मद जुहैब, आसिफ खान, एथन कार्ल डिसूजा, हर्षित कौशिक, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), ध्रुव पाराशर, मुहम्मद सगीर खान, हैदर अली प्रथम, मुहम्मद रोहिद खान, जुनैद सिद्दीकी

अफ़ग़ानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(AFG): रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, राशिद खान (कप्तान), फजलहक फारूकी, अल्लाह मोहम्मद गजनफर, नूर अहमद

AFG बनाम UAE ट्राई सीरीज 2025 के छठे मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन: विकेटकीपर- राहुल चोपड़ा (UAE), रहमानुल्लाह गुरबाज़ (AFG) को अफगानिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात फैंटसी टीम के लिए विकेटकीपर के रूप में चुन सकते हैं.

AFG बनाम UAE ट्राई सीरीज 2025 के छठे मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन: बल्लेबाज- मुहम्मद वसीम (UAE), अलीशान शराफू (UAE), सदीकुल्लाह अतल (AFG), इब्राहीम ज़ादरान (AFG) को अपनी अफगानिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात फैंटेसी टीम में बल्लेबाज के रूप में चुन सकते है.

AFG बनाम UAE ट्राई सीरीज 2025 के छठे मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन: ऑलराउंडर्स- अजमतुल्लाह उमरज़ई (AFG), मोहम्मद नबी (AFG), गुलबदीन नैब (AFG) को अफगानिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात फैंटसी टीम के ऑलराउंडर के रूप में जोड़ सकते हैं.

AFG बनाम UAE ट्राई सीरीज 2025 के छठे मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन: गेंदबाज- राशिद खान (AFG), अल्लाह घज़नफ़र (AFG) जो अफगानिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात फैंटसी टीम में गेंदबाज हो सकते हैं.

AFG बनाम UAE ट्राई सीरीज 2025 के छठे मैच फैंटसी11 प्रेडिक्शन लाइनअप: राहुल चोपड़ा (UAE), रहमानुल्लाह गुरबाज़ (AFG), मुहम्मद वसीम (UAE), अलीशान शराफू (UAE), सदीकुल्लाह अतल (AFG), इब्राहीम ज़ादरान (AFG), अजमतुल्लाह उमरज़ई (AFG), मोहम्मद नबी (AFG), गुलबदीन नैब (AFG), राशिद खान (AFG), अल्लाह घज़नफ़र (AFG)

अफगानिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात ट्राई सीरीज 2025 के छठे मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन टीम का कप्तान रहमानुल्लाह गुरबाज़ (AFG) को बनाया जा सकता है, जबकि ट्रैविस हेड (AUS) को उप-कप्तान चुना जा सकता है