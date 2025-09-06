AFG vs UAE Tri-Series 2025 Scorecard: यूएई टी20आई ट्राई-सीरीज़ में अफगानिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात को 4 रनों से हराया, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

संयुक्त अरब अमीरात बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

United Arab Emirates National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team Match Scorecard: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफ़ग़ानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच यूएई टी20आई ट्राई-सीरीज़(UAE T20I Tri-Series) 2025 का छठा मुकाबला 05 सितंबर (शुक्रवार) को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला गया. जिसमें अफगानिस्तान ने मेजबान यूएई को 4 रनों से हराकर रोमांचक जीत दर्ज की. अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 4 विकेट पर 170 रन बनाए, जिसके जवाब में यूएई की टीम 166/5 पर रुक गई. आखिरी ओवर तक खिंचा यह मुकाबला दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक साबित हुआ. अफगानिस्तान ने यूएई को दिया 171 रनों का विशाल लक्ष्य, रहमतुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम ज़दरान ने खेली धमाकेदार पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरे अफगानिस्तान की ओर से कप्तान इब्राहिम जादरान ने 48 रन (35 गेंद) की दमदार पारी खेली. वहीं विकेटकीपर रहमानुल्लाह गुरबाज ने भी 40 रन (38 गेंद) बनाए और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई. आखिर में करीम जनत ने सिर्फ 14 गेंदों में 28 रन ठोक कर स्कोर को 170 तक पहुंचाया. यूएई की ओर से हैदर अली सबसे सफल गेंदबाज़ रहे जिन्होंने 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. इसके अलावा सिमरनजीत सिंह और मुहम्मद फारूक ने एक-एक विकेट लिया.

171 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए यूएई की शुरुआत अच्छी रही. सलामी बल्लेबाज़ मुहम्मद वसीम ने 29 गेंदों पर 44 रन बनाए, जबकि आसिफ खान ने भी 28 गेंदों पर 40 रनों की धमाकेदार पारी खेली है. अलीशान शरीफू ने 27 रन जोड़े, लेकिन टीम को जीत तक नहीं पहुंचा सके. अफगानिस्तान की ओर से गेंदबाजों ने संयमित प्रदर्शन किया.

शराफुद्दीन अशरफ (1/20), नूर अहमद (1/23) और मुजीब उर रहमान (1/27) ने किफायती गेंदबाजी के साथ अहम विकेट चटकाए. वहीं, डेथ ओवरों में शानदार गेंदबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने मुकाबला अपने नाम किया. यूएई को आखिरी ओवर में जीत के लिए 13 रनों की जरूरत थी, लेकिन अफगान गेंदबाजों ने दबाव बनाते हुए सिर्फ 8 ही रन दिए. इस तरह मैच में उतार-चढ़ाव के बाद अफगानिस्तान ने 4 रनों से जीत हासिल की.