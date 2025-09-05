AFG vs UAE Tri-Series 2025 Scorecard: अफगानिस्तान ने यूएई को दिया 171 रनों का विशाल लक्ष्य, रहमतुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम ज़दरान ने खेली धमाकेदार पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

संयुक्त अरब अमीरात बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

United Arab Emirates National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team Match Scorecard: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफ़ग़ानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच यूएई टी20आई ट्राई-सीरीज़(UAE T20I Tri-Series) 2025 का छठा मुकाबला 05 सितंबर (शुक्रवार) को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें अफगानिस्तान ने यूएई के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 4 विकेट पर 170 रन बनाए हैं. ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज की आक्रामक पारी ने टीम को मजबूत नींव दी, जबकि गुलबदीन नाइब और अन्य बल्लेबाजों ने अंतिम ओवरों में रनों की बारिश की. अब यूएई की टीम को जीत के लिए 171 रनों का लक्ष्य मिला है, जो शारजाह क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है. अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, संयुक्त अरब अमीरात करेगी पहले गेंदबाजी, देखिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. यह फैसला सही साबित हुआ क्योंकि टीम ने शुरुआती ओवरों में ही रनों की रफ्तार बनाए रखी. अफगानिस्तान की पारी की शुरुआत रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर) और इब्राहिम जादरान ने की. गुरबाज ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और टीम को तेज शुरुआत दी. उन्होंने 12वें ओवर में मुहम्मद फारूक की गेंद पर आउट होने से पहले शानदार पारी खेली. गुरबाज ने अपनी पारी में कई आकर्षक शॉट्स लगाए, जिससे टीम का स्कोर 98/1 तक पहुंचा.

इसके बाद मोहम्मद इशाक ने 15वें ओवर में विकेट गंवाया, लेकिन गुलबदीन नाइब ने 20 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 142.86 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए. करीम जनत ने भी उपयोगी योगदान दिया, लेकिन 17वें ओवर में 139/4 पर उनका विकेट गिरा. उल्लाह ओमारजी ने 155.56 के स्ट्राइक रेट से तेज रन जोड़े. कुल मिलाकर, अफगानिस्तान ने 170 रन बनाए, जिसमें 13 वाइड, 1 बाई और 1 लेग बाई समेत 15 एक्स्ट्रा रन शामिल हैं.

यूएई की गेंदबाजी में मुहम्मद फारूक ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, उन्होंने 36 रन देकर विकेट चटकाए. जुनैद सिद्दीकी ने 34 रन दिए लेकिन कोई विकेट नहीं लिया. मुहम्मद रोहिद ने 27 रन देकर किफायती गेंदबाजी की, जबकि हर्षित कौशिक और सिमरनजीत सिंह ने भी 1-1 विकेट लिया. हेदर अली ने सबसे किफायती स्पेल फेंका, 5.75 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की. कुल मिलाकर, यूएई के गेंदबाजों ने अफगानिस्तान को 170 तक सीमित रखा, लेकिन अंतिम ओवरों में रन लुटाने से स्कोर बड़ा हो गया.