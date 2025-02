AFG vs SA, ICC Champions Trophy 2025 3rd Match Preview: दक्षिण अफ्रीका को कड़ी टक्कर देने मैदान में उतरेगी अफगानिस्तान, मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

दक्षिण अफ्रीका बनाम अफ़ग़ानिस्तान (PHOTO: @ProteasMenCSA/@ACBofficials)

Afghanistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, ICC Champions Trophy 2025 3rd Match: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का तीसरा मुकाबला आज यानी 21 फरवरी को अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. यह ग्रुप बी का पहला मुकाबला हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कराची (Karachi) के नेशनल स्टेडियम (National Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों का चैंपियंस ट्रॉफी में यह पहला मैच होगा. इस टूर्नामेंट में अफगानिस्तान की अगुवाई हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) कर रहे हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की कमान टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) के कंधों पर हैं. Afghanistan vs South Africa, Champions Trophy 2025 3rd Match Key Players To Watch Out: दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच कल खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

हश्मतुल्लाह शाहिदी की अगुवाई में अफगानिस्तान ने नौ में से चार मैचों में जीत हासिल की और पॉइंट्ल टेबल में छठे स्थान पर जगह बनाई थी. साउथ अफ्रीका की बात करें तो, टीम ने पिछले दो आईसीसी व्हाइट-बॉल टूर्नामेंट्स में शानदार खेल दिखाया है. दोनों ही टीमें जीत के साथ आगाम करना चाहेगी. अफगानिस्तान पहली बार इस टूर्नामेंट में खेलते हुए नजर आने वाली है. अफगानिस्तान ने भारत में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप 2023 में शानदार प्रदर्शन किया था.

अफगानिस्तान ने अभी कुछ महीने पहले सितंबर 2024 में साउथ अफ्रीका को तीन मैचों की सीरीज में 2-1 से हराया था. ऐसे में अफगानिस्तान का आत्मविश्वास सातवें आसमन पर होगा. इसके अलावा उनके पास उलटफेर करने का बड़ा मौका भी है. दोनों ही टीमों का यह चैंपियंस ट्राॅफी में पहला मैच होने वाला है, जिसमें वे शानदार प्रदर्शन करना चाहेंगी.

पिच रिपोर्ट (National Stadium Pitch Report)

अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. नेशनल स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों को ज्यादा मदद करती हुई नजर आएगी. इस पिच पर तेज गेंदबाजों को बहुत कम मदद मिलेगी, जबकि स्लो सरफेस की वजह से स्पिनर अपना जलवा दिखा सकते हैं. शाम के समय ड्यू मैच में एक अहम रोल निभा सकता है, जिसके चलते टॉस जीतने वाली टीमें यहां टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी.

अफगानिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए प्रमुख खिलाड़ी (AFG vs SA Key Players To Watch Out): रहमानुल्लाह गुरबाज, अमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, नूर अहमद, एडेन मार्कराम, हेनरिक क्लासेन, मार्को जेनसन और कैगिसो रबाडा ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान (AFG vs SA Mini Battle): दक्षिण अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज एडेन मार्कराम और अफगानिस्तान के गेंदबाज राशिद खान के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. क्योकि एडेन मार्कराम का अफगानिस्तान के स्टार गेंदबाज राशिद खान के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड है.

वहीं, कैगिसो रबाडा बनाम रहमानुल्लाह गुरबाज के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. रहमानुल्लाह गुरबाज का कैगिसो रबाडा के खिलाफ शानदार प्रदर्शन रहा है.दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

अफगानिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ट्राफी 2025 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का तीसरा मुकाबला 21 फरवरी को कराची के नेशनल स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस 02:00 PM को होगा.

अफगानिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

भारत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आधिकारिक प्रसारण अधिकार जियोस्टार नेटवर्क के पास हैं. प्रशंसक स्टार स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स18 चैनलों पर अफगानिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं. इसके अलावा, डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार भी जियोस्टार नेटवर्क के पास हैं, जहां अफगानिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.