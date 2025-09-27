India vs Pakistan Final: फाइनल से पहले भारत को बड़ा झटका, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे अभिषेक शर्मा और हार्दिक पंड्या?

(Photo : X)

Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 के सुपर फोर स्टेज के आखिरी मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को सुपर ओवर में हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. भारत अब तक टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा है. लेकिन इस शानदार जीत के साथ एक चिंता की खबर भी आई है. टीम के दो अहम खिलाड़ी, हार्दिक पंड्या और अभिषेक शर्मा, पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल से बाहर हो सकते हैं.

फाइनल से पहले भारत को बड़ा झटका?

श्रीलंका के खिलाफ मैच के दौरान ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या और बल्लेबाज अभिषेक शर्मा क्रैम्प्स (मांसपेशियों में खिंचाव) की वजह से मैदान से बाहर चले गए थे. हार्दिक तो अपना पहला ओवर भी पूरा नहीं कर पाए और उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा. इस घटना ने भारतीय टीम मैनेजमेंट और फैंस की चिंता बढ़ा दी है.

मैच के बाद भारतीय टीम के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल ने बताया, "हाँ, दोनों खिलाड़ियों को क्रैम्प्स की समस्या हुई थी. हम आज रात और कल सुबह हार्दिक की चोट का आकलन करेंगे और फिर कोई फैसला लेंगे. हालांकि, अभिषेक शर्मा अब ठीक हैं."

अगर हार्दिक फाइनल में नहीं खेलते हैं, तो यह टीम इंडिया के लिए एक बड़ा झटका होगा क्योंकि वह गेंद और बल्ले दोनों से टीम को संतुलन देते हैं.

कैसा रहा भारत-श्रीलंका का रोमांचक मैच?

इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही. उप-कप्तान शुभमन गिल (4) और कप्तान सूर्यकुमार यादव (12) सस्ते में आउट हो गए.

लेकिन इसके बाद अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर कमाल की पारी खेली. उन्होंने सिर्फ 31 गेंदों पर 61 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे. यह इस टूर्नामेंट में उनकी लगातार तीसरी फिफ्टी थी. वह टी20 एशिया कप में 300 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए.

मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा (34 गेंदों पर 49*) और संजू सैमसन (23 गेंदों पर 39) ने भी शानदार पारियां खेलकर भारत का स्कोर 20 ओवर में 202/5 तक पहुंचाया.

निसंका के शतक ने मैच को बनाया रोमांचक

203 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत खराब रही और हार्दिक पंड्या ने कुसल मेंडिस को पहली ही गेंद पर आउट कर दिया. लेकिन इसके बाद पथुम निसंका और कुसल परेरा ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. परेरा ने 32 गेंदों पर 58 रन बनाए, जबकि निसंका ने 58 गेंदों पर 7 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 107 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली.

श्रीलंका ने भी 20 ओवर में 202 रन बना लिए और मैच टाई हो गया.

सुपर ओवर का रोमांच

सुपर ओवर में भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने गेंदबाजी की. उन्होंने कमाल करते हुए सिर्फ 2 रन दिए और 2 विकेट भी झटक लिए. भारत को जीत के लिए 3 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे टीम ने पहली ही गेंद पर हासिल कर लिया.

पथुम निसंका को उनकी बेहतरीन शतकीय पारी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. इस जीत के साथ भारत टूर्नामेंट में अजेय रहते हुए फाइनल में पहुंच गया है, जहां उसका मुकाबला पाकिस्तान से होगा.