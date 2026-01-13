Chota Cheeku: वडोदरा में Virat Kohli ने देखा अपना हमशक्ल बच्चा, हैरान होकर रोहित शर्मा से बोले- 'उधर देखो, मेरा डुप्लीकेट बैठा है' (Watch Video)
Chota Cheeku: न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज से पहले अभ्यास सत्र के दौरान एक बेहद दिलचस्प और भावुक पल देखने को मिला. मंगलवार, 13 जनवरी 2026 को वडोदरा के बीसीए (BCA) स्टेडियम में ट्रेनिंग के दौरान स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की नजर स्टैंड्स में बैठे एक छोटे बच्चे पर पड़ी, जो बिल्कुल उनके बचपन की तस्वीरों जैसा दिखता था. इस 'मिनी कोहली' को देखकर विराट अपनी हंसी नहीं रोक पाए और उन्होंने तुरंत कप्तान रोहित शर्मा को बुलाकर कहा, "उधर देख, मेरा डुप्लीकेट बैठा है."

‘नन्हे चीकू’ के साथ कोहली की मस्ती

जैसे ही विराट ने उस बच्चे को देखा, उन्होंने अपना अभ्यास सत्र थोड़ी देर के लिए रोका और उस बच्चे के पास गए. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में कोहली बच्चे को 'छोटा चीकू' कहकर पुकारते हुए और उसके साथ मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। कोहली ने न केवल उस बच्चे के साथ तस्वीरें खिंचवाईं, बल्कि अपना सिग्नेचर 'फिस्ट-पंप' भी उसके साथ साझा किया. यह भी पढ़े:  Virat Kohli New Milestone: पहले वनडे मुकाबले विराट कोहली ने रचा इतिहास, इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे किए सबसे तेज 28 हजार रन

नेटिज़न्स इस बच्चे की तुलना कोहली के दिल्ली वाले बचपन के दिनों की तस्वीरों से कर रहे हैं. कई प्रशंसकों का कहना है कि दोनों में "19-20 का भी फर्क" नहीं है.

कौन है 'मिनी कोहली' गर्वित उत्तम?

विराट कोहली की तरह दिखने वाले इस बच्चे की पहचान हरियाणा के पंचकूला निवासी गर्वित उत्तम के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, गर्वित को उनके विराट कोहली से मिलते-जुलते चेहरे और हाव-भाव के कारण एक विज्ञापन के लिए भी चुना गया था। वह अपने परिवार के साथ टीम इंडिया का अभ्यास देखने वडोदरा पहुंचे थे.

गर्वित ने बाद में मीडिया से बात करते हुए बताया कि वह अपने आदर्श (Idol) से मिलकर बेहद खुश हैं. गर्वित ने वडोदरा में न केवल विराट, बल्कि केएल राहुल और अर्शदीप सिंह जैसे अन्य खिलाड़ियों से भी मुलाकात की.

आगे का शेड्यूल

भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने के लिए तैयार है। वडोदरा के बाद टीम राजकोट और इंदौर के लिए रवाना होगी. हालांकि, मैदान पर होने वाले मुकाबलों से पहले गर्वित उत्तम और विराट कोहली के बीच हुई इस छोटी सी बातचीत ने पहले ही इस दौरे को यादगार बना दिया है.