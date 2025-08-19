AUS vs SA: डेब्यू वनडे में पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर डेवाल्ड ब्रेविस ने बनाया दमदार रिकॉर्ड

डेवाल्ड ब्रेविस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

नई दिल्ली, 19 अगस्त : बेबी एबी के नाम से लोकप्रिय दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने डेब्यू वनडे में एक अनोखी उपलब्धि अपने नाम की है. ब्रेविस इस उपलब्धि को हासिल करने वाले दक्षिण अफ्रीका के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं. डेवाल्ड ब्रेविस ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने वनडे करियर की शुरुआत की. ब्रेविस को बल्लेबाजी के लिए छठे नंबर पर भेजा गया था. अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर ब्रेविस ने तूफानी शुरुआत की और अपनी पहली ही गेंद पर छक्का लगा दिया. गेंदबाज थे ट्रेविस हेड.

वनडे में डेब्यू करते हुए अपनी पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले ड्रेवाल्ड ब्रेविस दक्षिण अफ्रीका के दूसरे खिलाड़ी बने. जोहान लॉ ने 2008 में बांग्लादेश के खिलाफ नौवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर छक्का लगाया था. उन्होंने शाकिब अल हसन पर छक्का लगाया था. डेवाल्ड ब्रेविस ने अपने करियर का आगाज तो बेहद शानदार और यादगार अंदाज में किया, लेकिन वे अपनी पारी आगे नहीं बढ़ा सके. ब्रेविस अगली ही गेंद पर आउट हो गए. भारत के लिए ईशान किशन ने 2021 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे डेब्यू करते हुए पहली ही गेंद पर छक्का लगाया था. यह भी पढ़ें : Nepal vs HH Academy, Top End T20 2025 Full Scorecard: नेपाल ने हॉबर्ट हरिकेंस अकादमी को 66 रन से हराकर दर्ज की धमाकेदार जीत, नंदन यादव ने खोला पंजा, यहां देखें मैच का फुल स्कोरकार्ड

डेवाल्ड ब्रेविस दक्षिण अफ्रीका के लिए टेस्ट और टी20 में भी डेब्यू कर चुके हैं. ब्रेविस ने 2 टेस्ट मैचों की 3 पारी में 84 रन बनाए हैं. सर्वाधिक स्कोर 51 रहा है. वहीं, 10 टी20 मैचों में 1 शतक और 1 अर्धशतक लगाते हुए उन्होंने 318 रन बनाए हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल में संपन्न टी20 सीरीज में ब्रेविस ने विस्फोटक शतक लगाया था. उन्होंने 56 गेंद पर 8 छक्के और 12 चौके लगाते हुए नाबाद 125 रन की पारी खेली थी. इसके अगले मैच में उन्होंने अर्धशतक लगाया था. इसी प्रदर्शन के आधार पर उन्हें वनडे सीरीज में जगह दी गई.