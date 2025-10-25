AUS-W vs SA-W, ICC Women’s World Cup 2025 Toss & Live Scorecard: ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने जीता टॉस, दक्षिण अफ्रीका को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Australia Women's National Cricket Team vs South Africa Women's National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला विश्व कप (ICC Women’s World Cup) 2025 का 26वां मुकाबला 25 अक्टूबर(शनिवार) को इंदौर (Indore) के होलकर क्रिकेट स्टेडियम (Holkar Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. वही, दक्षिण अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान की जंग तब देखने को मिलेगी. दोनों टीमें सेमीफाइनल के लिए पहले ही क्वालीफाई कर चुकी हैं, लेकिन इस मुकाबले में एक टीम अपना लय खो सकती है, जबकि दूसरी आत्मविश्वास के साथ अंतिम चार में प्रवेश करेगी. जानिए कब, कहां और कैसे देखें ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका आईसीसी महिला विश्व कप मैच का लाइव प्रसारण?
ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने जीता टॉस
यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
2 changes with Klaas coming in for Shangase and Jafta in for Meso
ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: जॉर्जिया वोल, फोएबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, एनाबेल सदरलैंड, बेथ मूनी (विकेट कीपर), एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ (कप्तान), जॉर्जिया वेयरहैम, अलाना किंग, किम गर्थ, मेगन शुट्ट
दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: लॉरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), ताज़मिन ब्रिट्स, सुने लुस, एनेरी डर्कसेन, मारिज़ैन काप्प, सिनालो जाफ्ता (विकेट कीपर), क्लो ट्रायोन, नादिन डी क्लार्क, मसाबाता क्लास, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा
ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड