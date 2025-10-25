AUS-W vs SA-W, ICC Women’s World Cup 2025 Live Streaming: जानिए कब, कहां और कैसे देखें ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका आईसीसी महिला विश्व कप मैच का लाइव प्रसारण?

ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch Australia Women's National Cricket Team vs South Africa Women's National Cricket Team Match Live Telecast: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला विश्व कप (ICC Women’s World Cup) 2025 का 26वां मुकाबला 25 अक्टूबर(शनिवार) को इंदौर (Indore) के होलकर क्रिकेट स्टेडियम (Holkar Cricket Stadium) में खेला जाएगा. पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान की जंग तब देखने को मिलेगी. दोनों टीमें सेमीफाइनल के लिए पहले ही क्वालीफाई कर चुकी हैं, लेकिन इस मुकाबले में एक टीम अपना लय खो सकती है, जबकि दूसरी आत्मविश्वास के साथ अंतिम चार में प्रवेश करेगी. श्रीलंका बनाम पाकिस्तान डेड रबर महिला वर्ल्ड कप मुकाबला रद्द; सेमीफाइनल की 4 टीमें तय, देखें महिला विश्व कप का अपडेटेड पॉइंट्स टेबल

दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली बार विश्व कप फाइनल में जगह बनाने की उम्मीद से मैदान पर उतरेगी. कप्तान लॉरा वूलवार्ट, स्यून लूस, मरिज़ाने कैप, क्लोई ट्रायॉन और नादिन डी क्लार्क ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को 150 रनों की बड़ी जीत दिलाई थी. इतिहास भले ही सात बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में हो, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के पास सेमीफाइनल से पहले चैंपियन टीम की लय को बिगाड़ने का सुनहरा मौका होगा.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का 26वां मुकाबला 25 अक्टूबर(शनिवार) को इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 03:00 बजे से खेला जाएगा.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला ICC महिला विश्व कप 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला ICC महिला विश्व कप 2025 मैच का टीवी प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network) के पास हैं. दर्शक Star Sports के विभिन्न चैनलों पर इस मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला ICC महिला विश्व कप 2025 की डिजिटल स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

ICC महिला विश्व कप 2025 का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार JioHotstar के पास है. क्रिकेट फैंस JioHotstar ऐप और वेबसाइट के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. ऑनलाइन देखने के लिए सब्सक्रिप्शन आवश्यक होगा. इस तरह दर्शक टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों से इस रोमांचक मैच का आनंद उठा सकते हैं.