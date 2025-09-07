Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? साउथेम्प्टन में इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 3rd ODI Match 2025 Satta Bazar Favourite Team: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 2025 (ODI Series 2025) का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 7 सितंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला साउथेम्प्टन (Southampton) के द रोज़ बाउल (The Rose Bowl) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. दूसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने इंग्लैंड को पांच रनों से हरा दिया. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली हैं. अब तीसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी. जबकि, इंग्लैंड की टीम अब अपनी लाज बचाने के लिए मैदान में उतरेगी. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहें हैं. यह भी पढें: England vs South Africa, 1st ODI Match 2025 Southampton Pitch Report And Weather Update: साउथेम्प्टन में इंग्लैंड के बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पहले वनडे मैच में इंग्लैंड को सात विकेट से हराया था. वहीं दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पांच विकेट से जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी. इसके साथ ही टेम्बा बावुमा की अगुवाई में दक्षिण अफ्रीका की टीम इंग्लैंड के खिलाफ 27 साल बाद वनडे सीरीज जीतने में भी कामयाबी हासिल की. तीसरे वनडे मैच की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की टीम इस मैच को जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी. वहीं इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज का अंत जीत के साथ करना चाहेगी. ऐसे में फैंस को उम्मीद है कि दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका हेड टू हेड रिकार्ड्स (ENG vs SA Head to Head Records)

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अब तक 73 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 37 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, इंग्लैंड की टीम को महज 30 मैचों में जीत मिली हैं. वहीं, पांच मैचों का कोई परिणाम नहीं निकला. इसके अलावा एक मैच टाई पर समाप्त हुआ. इस सीरीज में इंग्लैंड की टीम अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम मैच पर सट्टा बाजार गर्म (ENG vs SA Satta Bazar)

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (UAE vs AFG Satta Bazar Rate) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में इंग्लैंड की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन दक्षिण अफ्रीका की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.