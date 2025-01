अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी ने ली महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की डिलीवरी, आनंद महिंद्रा ने कहा- देखकर गर्व हो रहा है

भारत की सबसे कम उम्र की पैरालंपिक पदक विजेता शीतल देवी ने हाल ही में महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की डिलीवरी ली. इस खास मौके पर महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर शीतल देवी के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए उन्हें शानदार सफलता के लिए बधाई दी. उन्होंने लिखा, "शीतल हम सभी के लिए एक प्रेरणा हैं और मुझे उन्हें स्कॉर्पियो एन में देखकर गर्व हो रहा है. यह उनके लिए उपयुक्त घोड़ा है, क्योंकि वह नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही हैं."

आनंद महिंद्रा ने शीतल देवी की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा, "मैं लंबे समय से शीतल देवी की सफलता को दूर से देखता रहा हूं, और जब मैं उनसे मिला, तो उनके दृढ़ संकल्प और ध्यान से मैं बहुत प्रभावित हुआ." उन्होंने यह भी बताया कि शीतल देवी के परिवार, खासकर उनकी मां और बहन, का भी इस सफलता में महत्वपूर्ण योगदान है.

I have long admired @archersheetal ’s talent from afar. Meeting her in person, I was struck by her remarkable determination, tenacity and focus.

Speaking to her mother and sister, it was clear that it runs in the family!

She gifted me an arrow, a symbol of her identity as an… pic.twitter.com/SFY8RCf6iM

— anand mahindra (@anandmahindra) January 28, 2025