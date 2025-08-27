Dr Ganesh Rakh: बेटी के जन्म पर मुफ्त इलाज करते हैं पुणे के डॉ. गणेश राख, उद्योगपति Anand Mahindra ने की तारीफ़; बताया 'फ़रिश्ता'
(Photo Credits WC and DR Nair)

 Meet Dr Ganesh Rakh: पुणे के डॉ. गणेश राख इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं. लोग उन्हें एक फ़रिश्ता कह रहे हैं और सही भी है. बेटी के जन्म पर मुफ्त इलाज करने की उनकी पहल ने देशभर में लोगों के दिल जीत लिए हैं. इतना ही नहीं, उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) भी उनके इस नेक काम की खुले दिल से तारीफ़ की है.

बात कैसे सामने आई?

एक सरकारी अफसर प्रशांत नायर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने एक दिहाड़ी मजदूर की कहानी बताई. उस मजदूर को डर था कि अगर उसकी पत्नी की  सिजेरियन डिलीवरी हुई, तो इलाज का खर्च चुकाने के लिए उसे अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा. बच्चे के जन्म के बाद जब उस व्यक्ति ने डॉ. राख से बच्चे का लिंग पूछा, तो डॉक्टर ने कहा. “आपको एक फ़रिश्ता मिला है, और जब उसने अस्पताल का बिल पूछा, तो डॉ. राख ने जवाब दिया. “जब फरिश्ते पैदा होते हैं, तो मैं कोई शुल्क नहीं लेता. यह सुनकर वह मजदूर भावुक होकर डॉक्टर के पैरों में गिर गया और उन्हें भगवान मानने लगा. यह भी पढ़े: Viral Video: हादसे में हाथ गंवाने वाले विक्रम अग्निहोत्री पैर से करते हैं ड्राइविंग, आनंद महिंद्रा हुए मुरीद, तारीफ करते हुए कही ये बात

 प्रशांत नायर का पोस्ट

उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने की तारीफ़

इस पोस्ट को शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा, “मैं खुद दो बेटियों का पिता हूं, इसलिए जानता हूं कि जब एक फ़रिश्ता घर में आता है तो कैसा महसूस होता है। लेकिन यह डॉक्टर भी एक फ़रिश्ता है, कृपा और उदारता का फ़रिश्ता. उन्होंने आगे कहा कि सप्ताह की शुरुआत करने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं कि आप खुद से पूछें: “क्या आपका काम और लक्ष्य समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है?”

उद्योगपति आनंद महिंद्रा का पोस्ट

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

डॉ. राख की इस कहानी को पढ़ने के बाद सोशल मीडिया पर लोग भावुक हो गए, कई यूजर्स ने कहा:

“फरिश्ते हर रूप में आते हैं, और डॉ. राख उन्हीं में से एक हैं.