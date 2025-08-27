Dr Ganesh Rakh: बेटी के जन्म पर मुफ्त इलाज करते हैं पुणे के डॉ. गणेश राख, उद्योगपति Anand Mahindra ने की तारीफ़; बताया 'फ़रिश्ता'

(Photo Credits WC and DR Nair)

Meet Dr Ganesh Rakh: पुणे के डॉ. गणेश राख इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं. लोग उन्हें एक फ़रिश्ता कह रहे हैं और सही भी है. बेटी के जन्म पर मुफ्त इलाज करने की उनकी पहल ने देशभर में लोगों के दिल जीत लिए हैं. इतना ही नहीं, उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) भी उनके इस नेक काम की खुले दिल से तारीफ़ की है.

बात कैसे सामने आई?

एक सरकारी अफसर प्रशांत नायर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने एक दिहाड़ी मजदूर की कहानी बताई. उस मजदूर को डर था कि अगर उसकी पत्नी की सिजेरियन डिलीवरी हुई, तो इलाज का खर्च चुकाने के लिए उसे अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा. बच्चे के जन्म के बाद जब उस व्यक्ति ने डॉ. राख से बच्चे का लिंग पूछा, तो डॉक्टर ने कहा. “आपको एक फ़रिश्ता मिला है, और जब उसने अस्पताल का बिल पूछा, तो डॉ. राख ने जवाब दिया. “जब फरिश्ते पैदा होते हैं, तो मैं कोई शुल्क नहीं लेता. यह सुनकर वह मजदूर भावुक होकर डॉक्टर के पैरों में गिर गया और उन्हें भगवान मानने लगा. यह भी पढ़े: Viral Video: हादसे में हाथ गंवाने वाले विक्रम अग्निहोत्री पैर से करते हैं ड्राइविंग, आनंद महिंद्रा हुए मुरीद, तारीफ करते हुए कही ये बात

प्रशांत नायर का पोस्ट

In Pune, a daily wage worker admitted his wife to the hospital for delivery. It turned out to be a cesarean section. He didn’t know how much the fee would be and thought he might have to mortgage his house. “Doctor, what child is it?” “You have been blessed with an angel (a… pic.twitter.com/rprVvx0dav — D Prasanth Nair (@DPrasanthNair) August 25, 2025

उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने की तारीफ़

इस पोस्ट को शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा, “मैं खुद दो बेटियों का पिता हूं, इसलिए जानता हूं कि जब एक फ़रिश्ता घर में आता है तो कैसा महसूस होता है। लेकिन यह डॉक्टर भी एक फ़रिश्ता है, कृपा और उदारता का फ़रिश्ता. उन्होंने आगे कहा कि सप्ताह की शुरुआत करने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं कि आप खुद से पूछें: “क्या आपका काम और लक्ष्य समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है?”

उद्योगपति आनंद महिंद्रा का पोस्ट

As a father of two daughters, I know-twice over-what it’s like when an angel is born in your house…. But this Doctor is also an angel. An angel of Grace and Generosity. And this post has reminded me that there is no more powerful way to start a week than by asking yourself how… https://t.co/sy568QGTzy — anand mahindra (@anandmahindra) August 25, 2025

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

डॉ. राख की इस कहानी को पढ़ने के बाद सोशल मीडिया पर लोग भावुक हो गए, कई यूजर्स ने कहा:

“फरिश्ते हर रूप में आते हैं, और डॉ. राख उन्हीं में से एक हैं.