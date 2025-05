एक बेहद परेशान करने वाली घटना में शनिवार, 3 मई को उत्तर-पश्चिम लंदन के रुइस्लिप में इकेनहैम रोड पर दो बिल्ली के बच्चों को क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित किया गया और मार दिया गया. मेट्रोपॉलिटन पुलिस इस कृत्य के संबंध में सीसीटीवी पर देखे गए दो किशोरों की तत्काल तलाश कर रही है. एक लड़का, जो एक काले रंग का डफ़ल बैग ले जा रहा था, जिसमें बिल्ली के बच्चे होने का संदेह था, एक लाल बालों वाली लड़की के साथ घूमते हुए देखा गया, वे दोनों घटनास्थल से भाग गए. एक गवाह ने दावा किया कि उसने इस भयानक कृत्य को होते हुए देखा है. लड़के की लंबाई 5 फीट 6 इंच बताई गई है, उसके बाल छोटे काले हैं, उसने गहरे रंग की जैकेट और जींस पहनी हुई है. लड़की भी 5 फीट 6 इंच लंबी थी, उसके बाल लंबे लाल थे और उसने काले शॉर्ट्स के साथ एक सफेद टॉप पहना हुआ था. किसी भी व्यक्ति से अनुरोध है कि वह जानकारी के लिए 101 पर पुलिस से संपर्क करें और CAD3355/03MAY का उल्लेख करें या गुमनाम रूप से 0800 555 111 पर क्राइमस्टॉपर्स से संपर्क करें. यह भी पढ़ें: Bareilly Shocker: हैवानियत की हद पार! पहले पत्नी को बेरहमी से पीटा, फिर छत से उल्टा लटका दिया (Watch Video)

Do you recognise these two people?

We are appealing for the public's help to identify two teenagers who we want to speak to following the death of two kittens in Ruislip.

Anyone who can help identifying them should call 101, giving the reference CAD3355/03MAY.

Please speak to… pic.twitter.com/yJ3LMIIrOw

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) May 15, 2025