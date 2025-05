China Earthquake: पड़ोसी देश चीन में आज सुबह-सुबह भूकंप के झटकों से धरती हिल उठी. जानकारी के अनुसार, तड़के 01:00:08 (UTC) पर झोंगहे से लगभग 25 किलोमीटर पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता करीब 4.6 मापी गई, जबकि इसका केंद्र जमीन से करीब 10 किलोमीटर गहराई में था. हालांकि, अभी तक किसी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत जरूर फैल गई. कई लोग नींद से जागकर घरों से बाहर निकल आए.

विशेषज्ञों के मुताबिक, यह झटका टेक्टॉनिक प्लेट्स की हलचल के चलते आया है और आगे के झटकों से इनकार नहीं किया जा सकता. प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है और राहत एजेंसियों को भी अलर्ट पर रखा गया है.

On 2025-05-16, at 01:00:08 (UTC), there was an earthquake around 25 km WNW of Zhonghe, China. The depth of the hypocenter is about 10.0km, and the magnitude of the earthquake is estimated to be about 4.6.https://t.co/DTh9Xtxjuu pic.twitter.com/84xHAydcpy

— World EQ Locator (@WorldEQLocator) May 16, 2025