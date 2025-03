Happy Birthday Rohan Bopanna: भारतीय टेनिस लीजेंड रोहन बोपन्ना आज, 4 मार्च 2025 को अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं. 43 वर्ष की उम्र में पुरुष युगल में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाले सबसे उम्रदराज़ खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध बोपन्ना का जन्म 1980 में बेंगलुरु में हुआ था. उनके नाम 26 एटीपी युगल खिताब, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 ग्रैंड स्लैम युगल चैंपियनशिप का खिताब शामिल है. 45 साल के होने पर, उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं और आगे के सफर के लिए मंगलकामनाएं. आइए देखें कि उनके प्रशंसकों ने उनके जन्मदिन पर क्या संदेश भेजे हैं! यह भी पढ़ें: राफेल नडाल की छत्रछाया में भारत की नई टेनिस सनसनी! 15 वर्षीय माया राजेश्वरन ने नडाल अकादमी में शुरू की ट्रेनिंग

Happy Birthday to the youngest tennis player of India Rohan Bopanna upgrading his level every year. The reason why I started watching Tennis keep going and win more and more trophies for India. 🏆 🎉🥳🥳 @rohanbopanna pic.twitter.com/YVw88KWnVp

— Arya Mohite (@AryaMohite53560) March 4, 2025