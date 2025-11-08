Happy Birthday Tilak Varma: टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज़ और भविष्य की बल्लेबाज़ी रीढ़ माने जाने वाले तिलक वर्मा आज (8 नवंबर) अपना जन्मदिन मना रहे हैं. नवंबर 2002 में जन्मे वर्मा ने क्रिकेट की सीढ़ियाँ तेजी से चढ़ीं और सबसे पहले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अपने प्रदर्शन से पहचान बनाई. इसके बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए इस युवा बल्लेबाज़ को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. तिलक वर्मा ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार पारी खेलकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी, जिससे वे हर घर में पहचाने जाने लगे. 23 वर्षीय इस बल्लेबाज़ ने अब तक 4 वनडे और 36 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने कुल 1064 रन बनाए हैं.

BCCI ने तिलक वर्मा को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं

2025 Asia Cup winner 🏆

