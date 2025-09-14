Happy Birthday Suryakumar Yadav: टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव आज अपना 35वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस खास मौके पर बीसीसीआई समेत दुनिया भर से फैन्स और क्रिकेटर उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं. सूर्यकुमार यादव को क्रिकेट जगत में SKY के नाम से जाना जाता है, अब तक भारत के लिए 122 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 3386 रन बनाए हैं. टी20 क्रिकेट में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 4 शतक और 21 अर्धशतक हैं, जबकि वनडे में उन्होंने 773 रन बनाए हैं. टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने एक मैच खेला है. बीते साल टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल में उनकी शानदार कैच पकड़ने की याद आज भी फैन्स के दिलों में ताजा है, जिसने भारत को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. आज उनके जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर शुभकामनाओं की बाढ़ सी आ गई है.
बीसीसीआई ने सूर्यकुमार यादव को दीं शुभकामनाएं
1️⃣2️⃣2️⃣ International Games 👌
3️⃣3️⃣8️⃣6️⃣ International Runs 👍
4️⃣ International Hundred 💪
2⃣0⃣2⃣4⃣ ICC Men's T20 World Cup-winner 🏆
Here's wishing #TeamIndia T20I captain Surya Kumar Yadav a very happy birthday! 👏🎂@surya_14kumar pic.twitter.com/dfsgUP7EfM
— BCCI (@BCCI) September 14, 2025
फैंस ने दी सूर्यकुमार यादव को जन्मदिन की बधाई
Suryakumar Yadav Birthday Special: सूर्यकुमार यादव के 35वें जन्मदिन पर जानिए कैसा रहा कैरियर? भारतीय टी20 कप्तान के करनामों पर डाले एक नजर https://t.co/qA8rCxX973 via @LatestlyHindi
— Naveen singh kushwaha (@Naveenskushwaha) September 14, 2025
Happy Birthday Suryakumar Yadav
T20I WC winner
IPL winner
Asia Cup winner
ICC T20I Cricketer of the year
T20I Captain of India
Hundred in SA, ENG, NZ
— 𝓜𝓲𝓬𝓱𝓪𝑒𝓵 (@Rolex8170) September 13, 2025
T20I क्रिकेट के बेताद बादशाह एवं भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं! 🎉🎂🎊
Happy Birthday Suryakumar yadav pic.twitter.com/10GeoHGbHf
— Sonu Yadav (@sonuydv87) September 14, 2025
React with a ❤️ if you can hear this 😉🔊
*Happy Birthday, Suryakumar Yadav* 🙌💙#AsiaCup #INDvsPAK pic.twitter.com/IPnesY0gWt
— Vivek Yadav (@Vivek_28_Yadav) September 14, 2025
Happy Birthday Suryakumar Yadav – India’s Mr. 360°!
From a Ranji debut 73 in 2010 to 2605 T20I runs with 4 centuries, 21 fifties & a strike rate of 167.3, SKY has redefined fearless batting.#HappyBirthdaySKY #SuryakumarYadav pic.twitter.com/3Hw5FaQ4VH
— Crictoday (@crictoday) September 13, 2025
HAPPY BIRTHDAY, SURYAKUMAR YADAV 💐💐❤#SuryakumarYadav pic.twitter.com/3JhBYjsdLj
— Rajesh Yadav (@Rajesh_yadav_91) September 14, 2025
360° shots, 100% vibes, infinite smiles. 😎💫
Celebrate Surya दादा’s वाढदिवस with us 👉 https://t.co/AveGOJdj0S
— Mumbai Indians (@mipaltan) September 14, 2025
Happy Birthday to India’s ‘Mr. 360’, Suryakumar Yadav! From Mumbai’s gully cricket to T20 World Cup glory, SKY’s fearless shots & calm leadership make him a true modern legend. Here’s to many more explosive innings and magical moments at the crease! #HAPPYBIRTHDAYCAPTAINSKY
— Girish Yadav (@Mystery_Man_06) September 14, 2025
