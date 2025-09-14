Happy Birthday Suryakumar Yadav: टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव आज अपना 35वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस खास मौके पर बीसीसीआई समेत दुनिया भर से फैन्स और क्रिकेटर उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं. सूर्यकुमार यादव को क्रिकेट जगत में SKY के नाम से जाना जाता है, अब तक भारत के लिए 122 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 3386 रन बनाए हैं. टी20 क्रिकेट में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 4 शतक और 21 अर्धशतक हैं, जबकि वनडे में उन्होंने 773 रन बनाए हैं. टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने एक मैच खेला है. बीते साल टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल में उनकी शानदार कैच पकड़ने की याद आज भी फैन्स के दिलों में ताजा है, जिसने भारत को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. आज उनके जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर शुभकामनाओं की बाढ़ सी आ गई है.

बीसीसीआई ने सूर्यकुमार यादव को दीं शुभकामनाएं

फैंस ने दी सूर्यकुमार यादव को जन्मदिन की बधाई

