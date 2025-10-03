World Para-Athletics Championships 2025: भारतीय एथलीट प्रीति पाल(Preethi Pal) ने वर्ल्ड पैरा-एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया और महिला 200 मीटर T35 इवेंट में कांस्य पदक जीता हैं. टॉप तीन में जगह बनाने के लिए प्रीति को इस सीज़न में अपनी सबसे तेज़ 200 मीटर दौड़ लगानी पड़ी. अंत में, उन्होंने 30.03 सेकंड का समय लिया, जो इस सीज़न में उनका अब तक का सबसे अच्छा समय है. यह प्रीति का वर्ल्ड चैंपियनशिप में तीसरा पदक है, जबकि उनके पास पहले से ही दो पैरालिंपिक पदक हैं.

प्रीथी पाल ने कांस्य पदक जीता

