World Para Athletics Championships 2025: भारतीय जैवलिन स्टार नवदीप सिंह(Navdeep Singh) ने 5 अक्टूबर(रविवार) को नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की भाला फेंक F41 स्पर्धा के फाइनल में रजत पदक जीतकर अपने खाते में एक और पदक जोड़ लिया. उन्होंने 45.46 मीटर के शानदार थ्रो के साथ पोडियम पर दूसरा स्थान हासिल किया. दूसरी ओर, भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया। भारतीय दल ने कुल 22 पदक जिसमें छह स्वर्ण, नौ रजत और सात कांस्य जीते हैं.
नवदीप सिंह ने जीता मेन्स जैवलिन थ्रो F41 में सिल्वर
🔥🔥 ORIGINAL GANGSTAAAAA 🥽 NAVDEEP ENDS INDIA’S 🇮🇳 CAMPAIGN IN STYLE! 🥈🔥🔥
Reigning Paralympics Champ Navdeep clinches SILVER🥈 with a Season Best throw of 45.46m 💪 in Javelin F41 at the Para Athletics World Ch'ships 💫
India ends with 22 medals!
India Ends Campaign With 22 Medals!
India end campaign with HISTORIC 22 MEDALS 💥https://t.co/mfC5sUTdLb
