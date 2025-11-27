WPL 2026 Mega Auction Live Updates: महिला वर्ल्ड कप 2025 जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट की लोकप्रियता आसमान पर है. महिला प्रीमियर लीग का मेगा ऑक्शन आज यानी 27 नवंबर को बेंगलुरू में हो रहा हैं. इस बार मेगा ऑक्शन में 277 खिलाड़ी उतर रही हैं. जिनमें 194 भारतीय और 83 विदेशी शामिल हैं. हालांकि इनमें से सिर्फ 73 खिलाड़ी ही अलग-अलग टीमों में जगह बना पाएंगे. ऐसे में आज का ऑक्शन रोमांचक होने वाला है. दिल्ली में जारी इस मेगा ऑक्शन पर न सिर्फ टीमों की रणनीति टिकी है, बल्कि करोड़ों फैन्स की निगाहें भी इसी पर जमी हैं. इस बीच क्लोई ट्रॉन को यूपी वॉरियर्स ने 30 लाख (उनका बेस प्राइस) में खरीदा. यूएसए प्लेयर तारा नॉरिस का बेस प्राइस 10 लाख रुपये था, उन्हें यूपी वॉरियर्स ने खरीदा. यास्तिका भाटिया का बेस प्राइस 30 लाख रुपये था, उन्हें गुजरात जायंट्स ने 50 लाख रुपये में खरीदा. किम गार्थ को गुजरात जायंट्स ने उनके बेस प्राइस 50 लाख रुपये में खरीदा. ग्रेस हैरिस का बेस प्राइस 30 लाख रुपये था. यूपी वॉरियर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उनके लिए रुची दिखाई. अंत में हैरिस को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 75 लाख रुपये में खरीदा.
Chloe Tryon is SOLD to @UPWarriorz for her base price of INR 30 Lakh! 💜💛#TATAWPL | #TATAWPLAuction
— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 27, 2025
Tara Norris from USA is next!
She is SOLD to @UPWarriorz for INR 10 Lakh! 💜💛#TATAWPL | #TATAWPLAuction
— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 27, 2025
SOLD!
Yastika Bhatia will play for @Giant_Cricket for INR 50 Lakh! 🧡#TATAWPL | #TATAWPLAuction https://t.co/qgKXYaqHk6
— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 27, 2025
Kim Garth is SOLD to @Giant_Cricket 🧡 for INR 50 Lakh!#TATAWPL | #TATAWPLAuction
— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 27, 2025
Grace Harris is next with a base price of INR 30 Lakh!
She is SOLD to @RCBTweets ❤️ for INR 75 Lakh 🔥#TATAWPL | #TATAWPLAuction
— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 27, 2025
