Suryakumar Yadsav On Sanju Samson? एशिया कप 2025 के बीच यह चर्चा तेज़ हो गई है कि भारत की प्लेइंग इलेवन में जितेश शर्मा खेलेंगे या संजू सैमसन को मौका मिलेगा. जब इस बारे में सूर्यकुमार यादव से सवाल किया गया, तो उन्होंने सीधे जवाब देने से बचते हुए कहा, संजू की चिंता मत कीजिए, हम उनका ख्याल रखेंगे. उनके इस बयान ने फैंस के मन में उम्मीद जगा दी है कि सैमसन को प्लेइंग इलेवन में जगह मिल सकती है. अब सबकी नज़रें भारतीय टीम मैनेजमेंट के फैसले पर टिकी हैं कि आखिर कौन बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाज मैदान पर उतरेगा.

संजू सैमसन या जितेश शर्मा किसे मिलेगी प्लेइंग इलेवन में जगह

Question:- Who will play, Jitesh or Sanju Samson ? Will Sanju get a chance in the playing 11 ? Don't worry about Sanju. We will take care of him." Surya kumar Yadav skillfully avoided the question of playing XI. Hope Sky will back him 🤞#SanjuSamson #AsiaCup2025 pic.twitter.com/qgws4JMG1u — kuldeep singh (@kuldeep0745) September 9, 2025

