Delhi vs Railways Ranji Trophy 2024-25: दिल्ली बनाम रेलवे रणजी ट्रॉफी 2024-25 मैच के दौरान विराट कोहली की प्रथम श्रेणी क्रिकेट में वापसी निराशाजनक रही, जहाँ बल्लेबाज छह रन पर आउट हो गया. कोहली ने विस्तृत ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन हिमांशु सांगवान की इनस्विंग डिलीवरी चूक गए, जो डेक से वापस आई और पूर्व भारतीय कप्तान का ऑफ-स्टंप उखाड़ दिया. यह कोहली का 13 साल में पहला रणजी ट्रॉफी मैच था, उन्होंने आखिरी बार 2013 में दिल्ली के लिए खेला था.

विराट कोहली को विकेट वीडियो

Harish Sangwan Knocked Out Virat King Kohli , At The Score of 6 (Full Crowd Reaction + Celebration) #ViratKohli𓃵 | #ViratKohli pic.twitter.com/QBHLRfsLKb

— 𝐒𝐑𝐈𝐉𝐀𝐍 🇮🇹 (@LegendDhonii) January 31, 2025