Tilak Verma Century On County Cricket Debut: भारतीय बल्लेबाज़ तिलक वर्मा ने काउंटी चैंपियनशिप डेब्यू में शानदार प्रदर्शन करते हुए हैम्पशायर की ओर से खेलते हुए एसेक्स के खिलाफ शतक जड़ा. चेल्म्सफोर्ड के काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे मुकाबले में तिलक ने दिन के खेल की पांचवीं गेंद पर अपना शतक पूरा किया. यह तिलक वर्मा का प्रथम श्रेणी क्रिकेट में छठा शतक है, लेकिन काउंटी करियर का पहला. बाएं हाथ के इस भारतीय बल्लेबाज़ ने इससे पहले रणजी ट्रॉफी में तीन, दलीप ट्रॉफी में एक और इंडिया ए के लिए एक शतक लगाया था. तिलक वर्मा ने यह शतक 239 गेंदों में पूरा किया और अपने संयमित अंदाज़ और तकनीक से सभी को प्रभावित किया. यह भी पढ़े: Dilip Doshi Passes Away At Age of 77: पूर्व भारतीय स्पिनर दिलीप दोषी का निधन, प्रथम श्रेणी में 898 विकेट और अदम्य जज़्बे की मिसाल

तिलक वर्मा ने काउंटी चैंपियनशिप में जड़ा पहला शतक

FIFTH BALL OF THE MORNING 🌄 A CENTURY ON DEBUT FOR TILAK VARMA 😍🇮🇳 HAM: 295-4 (91.5), trail by one run.@UtilitaEnergy 📺 Watch ESS v HAM 👉 https://t.co/amLdehIeoI pic.twitter.com/ipiyVMaSxW — Hampshire Cricket (@hantscricket) June 24, 2025

