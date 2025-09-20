India Women's National Cricket Team vs Australia Women's National Cricket Team: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीसरा वनडे मुकाबला 20 सितंबर (शनिवार) को दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ब्रैस्ट कैंसर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष गुलाबी जर्सी पहनेंगी. बीसीसीआई ने इस बात की घोषणा एक वीडियो के जरिए की, जिसमें कप्तान हरमनप्रीत कौर, प्रतिका रावत और स्नेह राणा नजर आए. वीडियो में खिलाड़ियों ने बताया कि यह जर्सी ब्रैस्ट कैंसर से लड़ाई की याद दिलाने के लिए है.

ब्रैस्ट कैंसर जागरूकता को बढ़ाने के लिए गुलाबी जर्सी पहनेंगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम

