India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का तीसरा मुकाबले 25 अक्टूबर(गुरुवार) को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Cricket Ground) में खेला जा रहा हैं. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी का फैसला किया. ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 46.4 ओवर में 236 रन पर ऑलआउट हो गई. जीत के लिए 237 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत को पहला झटका लगा है. जोश हेज़लवुड ने शुभमन गिल को आउट कर पवेलियन भेज दिया हैं. जो 24 रन बनाकर आउट हुए हैं. खबर लिखें जानें तक टीम इंडिया का स्कोर 70-1 (11.2) था.

टीम इंडिया का पहला विकेट गिरा

