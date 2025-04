Happy Birthday KL Rahul: भारत के स्टार क्रिकेटर केएल राहुल आज 33 साल के हो गए हैं और फैंस ने सोशल मीडिया पर उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दी हैं. 18 अप्रैल 1992 को बेंगलुरु में जन्मे केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज़ ने अब तक 58 टेस्ट, 85 वनडे और 72 टी20 इंटरनेशनल मैचों में क्रमशः 3257, 3043 और 2265 रन बनाए हैं. विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी भी उन्होंने समय-समय पर बखूबी निभाई है. केएल राहुल उस भारतीय टीम का भी हिस्सा रहे हैं जिसने हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता. अपने करियर में राहुल को उनकी बहुमुखी बल्लेबाज़ी शैली के लिए भी खूब सराहना मिली है, क्योंकि वे टीम की ज़रूरत के मुताबिक किसी भी पोजिशन पर खेलने के लिए तैयार रहते हैं. आईपीएल में अब तक पांच टीमों का हिस्सा रहे केएल राहुल का आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए प्रदर्शन शानदार रहा है. आइए, एक नजर डालते हैं कि फैंस ने कैसे उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं.

BCCI ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं

चाहनेवालों ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं

After Dhoni, the only cricketer I truly connect with is KL Rahul.He reminds me of MS Dhoni in so many ways humble, adaptable for the team, stays away from PR , silently takes all the criticism, & always remains calm and composed.

HAPPY BIRTHDAY TO THE MOST VERSATILE BATTER IN THIS ERA, A GOLD FOR INDIA, KL RAHUL. ⭐🫡 pic.twitter.com/fJVDjRTSR8

- He Will Keep wickets as well.

- He will play as Finisher.

- He can bat at No.6.

- He can bat at No.5.

- He can bat at No.4.

- He can bat at No.3.

- He can bat at Opening.

KL Rahul has been the Crisis Man for India in 2025 Champions Trophy - HAPPY BIRTHDAY MR DEPENDABLE, KL RAHUL. 🌟🫡

- 34*(33) vs New Zealand in Final.

- 42*(34) vs Australia in Semifinal.

- 23(29) vs New Zealand.

Most Technically sound batsman Cricket has ever seen✅

His Versatility in batting positions,

Proper team man.✅

One should learn from him how to stay humble and respectful.✅

Form 19th nov to 9th march we have seen your redemption arc 💫

HAPPY BIRTHDAY KLR ❣️#KLRahul ❤️ pic.twitter.com/9vzOpnURdx

— Gaurav🕊️ (@GauravS20_) April 18, 2025