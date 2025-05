Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals TATA IPL 2025 Toss Update And Live Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 का 55वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है. यह मैच दोनों टीमों के लिए काफी अहम हैं. इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है.

सनराइजर्स हैदराबाद (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), सचिन बेबी, हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, अभिनव मनोहर, पैट कमिंस (कप्तान), हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, जीशान अंसारी, ईशान मलिंगा

दिल्ली कैपिटल्स (प्लेइंग इलेवन): फाफ डु प्लेसिस, अभिषेक पोरेल, करुण नायर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, मिशेल स्टार्क, दुष्मंथा चमीरा, कुलदीप यादव, टी नटराजन

यहां पर आप एक क्लिक पर सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच का लाइव स्कोरकार्ड देख सकतें हैं.

#TossUpdate:Sunrisers Hyderabad have won the toss and have opted to field against Delhi Capitals.

📸: JioHotstar#SRHvsDC pic.twitter.com/kSkcoKU64P

— CricTracker (@Cricketracker) May 5, 2025