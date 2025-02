India National Cricket Team vs England National Cricket Team, 3rd ODI Match 2025 Live Score Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला आज यानी 12 फरवरी को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला जा है. दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को चार विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली हैं. वनडे सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई रोहित शर्मा (Rohit Sharma) कर रहे हैं. जबकि, इंग्लैंड की कमान जोस बटलर (Jos Buttler) के कंधों पर हैं. इससे पहले तीसरे वनडे मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने महज 95 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया हैं. टीम इंडिया का स्कोर 207/2.

टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने जड़ा शानदार शतक:

ODI CENTURY NO.7 for @ShubmanGill 👏👏

A stroke filled innings from the vice-captain as he brings up a fine 💯

He's been in terrific form this series!#TeamIndia #INDvENG @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/dnJq0IaLS3

