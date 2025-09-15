भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का महामुकाबला 14 सितंबर (रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Stadium) में खेला गया. पाकिस्तान से मिले 128 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 15.5 ओवर में 3 विकेट पर 131 रन बनाकर मैच 7 विकेट से जीत लिया. मैच के दौरान भारत और पाकिस्तान के प्रशंसक बड़ी संख्या में देखे गए. एक रोलर-कोस्टर की सवारी हो सकती है, जिसमें अक्सर प्रशंसक एक टीम से दूसरी टीम के लिए लॉयल्टी बदलते हैं, जैसा कि मैच के बीच में देखा गया, जहां एक पाकिस्तानी प्रशंसक को पाकिस्तान की जर्सी के ऊपर भारत की जर्सी पहने देखा जा सकता है. वायरल क्लिप में, भारतीय प्रशंसक बाउंड्री का जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेन इन ब्लू जीत की ओर बढ़ रहा है क्योंकि दर्शक ने पाकिस्तान किट के ऊपर भारतीय जर्सी पहनी हुई है और भीड़ में अन्य सदस्यों के साथ टीम इंडिया का उत्साहवर्धन करते हुए नृत्य किया है. प्रशंसक नीचे दिए गए वीडियो को देख सकते हैं.

पाकिस्तानी प्रशंसक ने पहनी टीम इंडिया की जर्सी

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)