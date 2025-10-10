India National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ का दूसरा और अंतिम मुकाबला 10 अक्टूबर (शुक्रवार) से दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसके पहले दिन टीम इंडिया की शुरुआत बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ की है. इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया. पहले सत्र के अंत तक भारत ने 28 ओवर में 1 विकेट खोकर 94 रन बनाए. वही, लंच के बाद साईं सुदर्शन ने 87 बॉल में 09 चौकों की मदद से अपना दूसरा अर्धशतक ठोका है. खबर लिखें जानें तक भारत का स्कोर 184/1 (46 ओवर) था.
साईं सुदर्शन ने ठोका अर्धशतक
A focused knock to reach a 2⃣nd Test fifty 👏
Well done, Sai Sudharsan! 👍
Updates ▶ https://t.co/GYLslRyLf8#TeamIndia | #INDvWI | @IDFCFIRSTBank | @sais_1509 pic.twitter.com/xOJHUqc06m
— BCCI (@BCCI) October 10, 2025
