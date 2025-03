India Vs Australia IML 2025 Match: सचिन तेंदुलकर ने अपने लंबे और शानदार करियर में दुनियाभर के कई स्टेडियमों में क्रिकेट खेला है. दिलचस्प बात यह है कि वह अब भी इन मैदानों की छोटी-छोटी यादों को संजोकर रखते हैं. भारत के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अब वडोदरा में IML 2025 लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स के खिलाफ एक्शन में नजर आएंगे. सचिन ने इस मैदान से जुड़ी कुछ पुरानी यादों को ताजा किया, जब उन्होंने 14 साल की उम्र में मुंबई के लिए रणजी मैच खेला था. इस जुनूनी क्रिकेटर ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "अलग सफर, लेकिन क्रिकेट के लिए वही प्यार"

नीचे देखें सचिन तेंदुलकर की खास वीडियो

First came here as a 14-year-old with the Mumbai Ranji team… now back in Vadodara for the IML! Different journey, same love for cricket! 💙🏏 pic.twitter.com/ln72DkvqrV

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 5, 2025