South Africa National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, ICC Champions Trophy 2025 2nd Semi-Final Match: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी (ICC Champions Trophy) 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज यानी पांच मार्च को दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा हैं. दोनों ही टीमों ने इस टूर्नामेंट में धमाकेदार प्रदर्शन किया हैं. इस टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेंबा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहे हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की कमान मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) के कंधों पर हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम के सलामी बल्लेबाज रचिन रवींद्र ने महज 47 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया हैं. न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर 98/1.

न्यूजीलैंड की टीम के सलामी बल्लेबाज रचिन रवींद्र ने जड़ा अर्धशतक:

𝑭𝑰𝑭𝑻𝒀 𝑼𝑷 𝑭𝑶𝑹 𝑹𝑨𝑪𝑯𝑰𝑵 𝑹𝑨𝑽𝑰𝑵𝑫𝑹𝑨! 🇳🇿🔥

Another classic knock from the Kiwi opener in just 47 deliveries 🤝

He continues to deliver on the big stage! 🏆💥#RachinRavindra #SAvNZ #ODIs #ChampionsTrophy pic.twitter.com/scJutl0qLM

— CRICKET DIGITAL 09 (@CRICKETWALA579) March 5, 2025